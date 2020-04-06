Kutsi ile Feyza Çıpa ayrıldı

7 yıllık ilişkileri boyunca sık sık ayrılıp barışan şarkıcı Kutsi ve oyuncu Feyza Çıpa, bir kez daha ayrılık kararı aldı. Feyza Çıpa ayrılık kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

'Adımın onunla aynı cümlede geçmesini dahi istemiyorum'

Feyza Çıpa paylaşımında, "Evet bitti. Kutsi ile yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki süreçte adımın onunla aynı cümlede geçmesini dahi istemiyorum" notunu yazdı.

Sosyal medyada bu ayrılık 'Virüs sizi de mi vurdu?' yorumlarının yapılmasına neden oldu.





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