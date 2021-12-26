Kütük pasta nasıl yapılır? Kütük pasta tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Yeni yıla girmeye sayılı günler kala birçok kişi evde kütük pasta tarifi araştırmaya başladı. Peki, kütük pasta nasıl yapılır? Görüntüsüyle iştahları kabartan lezzetiyle de yedikçe yedirten kütük pasta tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
26 Aralık 2021, Pazar 16:23 Son Güncelleme:
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Ağaç görüntüsünden dolayı adına kütük pasta denen bu tarifin bir diğer adı da yılbaşı pastası tarifi. Peki, kütük pasta nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız kütük pasta tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası, hazırlanışı...
KÜTÜK PASTA TARİFİ
Kütük pasta malzemeler
- 1 kg kestane
- 500 gram ince çekilmiş fındık
- 300 gram pudra şekeri
Üzeri için
- 1 su bardağı süt
- 1 paket krem şanti
Süslemek için
- Bitter çikolata
- İlk olarak kestaneleri haşlayın.
- Kabuklarını soyup küçük doğrayın ve geniş bir karıştırma kabına alın.
- İnce çekilmiş fındık ve pudra şekerini ilave edip yoğurun.
- Hamuru streç film üzerine alıp kütük şeklinde sarın ve buzdolabında iki saat dinlendirin.
- Üzeri için; süt ve krem şantiyi geniş bir kasede çırpın.
- Soğuyan pastanın üzerini krem şanti ile kaplayın ve bir çatal yardımıyla çizikler atarak kütük şekli verin.
- İki saat daha buzdolabında dinlendirin.
- Üzerini ince doğradığınız bitter çikolata ile süsleyin.
PÜF NOKTASI
- Tarifte kullanacağınız kestanelerin orta boyutlarda olmasına özen gösterin.
- Kabukları soyulmuş kestaneleri diğer malzemelerle karıştırmadan önce çatalla ezin ve yumuşatın.
- Pastanın en önemli noktası dinlendirilmesidir. Diğer yemeklere başlamadan önce iç kısmını hazırlayın ve buzdolabında bekletin.
- Servis ederken draje çikolatalar ve meyve sosları kullanarak aromatik bir tat elde edebilirsiniz.
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