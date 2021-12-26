Ağaç görüntüsünden dolayı adına kütük pasta denen bu tarifin bir diğer adı da yılbaşı pastası tarifi. Peki, kütük pasta nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız kütük pasta tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası, hazırlanışı...

KÜTÜK PASTA TARİFİ

Kütük pasta malzemeler

1 kg kestane

500 gram ince çekilmiş fındık

300 gram pudra şekeri

Üzeri için

1 su bardağı süt

1 paket krem şanti

Süslemek için

Bitter çikolata

KÜTÜK PASTA YAPILIŞI

İlk olarak kestaneleri haşlayın.

Kabuklarını soyup küçük doğrayın ve geniş bir karıştırma kabına alın.

İnce çekilmiş fındık ve pudra şekerini ilave edip yoğurun.

Hamuru streç film üzerine alıp kütük şeklinde sarın ve buzdolabında iki saat dinlendirin.

Üzeri için; süt ve krem şantiyi geniş bir kasede çırpın.

Soğuyan pastanın üzerini krem şanti ile kaplayın ve bir çatal yardımıyla çizikler atarak kütük şekli verin.

İki saat daha buzdolabında dinlendirin.

Üzerini ince doğradığınız bitter çikolata ile süsleyin.

PÜF NOKTASI

Tarifte kullanacağınız kestanelerin orta boyutlarda olmasına özen gösterin.

Kabukları soyulmuş kestaneleri diğer malzemelerle karıştırmadan önce çatalla ezin ve yumuşatın.

Pastanın en önemli noktası dinlendirilmesidir. Diğer yemeklere başlamadan önce iç kısmını hazırlayın ve buzdolabında bekletin.

Servis ederken draje çikolatalar ve meyve sosları kullanarak aromatik bir tat elde edebilirsiniz.



