Kutuplaşmalar, restleşmeler, birleşmeler, yüzleşmeler…

Süreç hayatlarımızda aynı anda hem maddi hem manevi konuların birbiri ile ilintili olarak öne çıktığı, netlik ve aydınlık kazanmaya ihtiyaç duyduğu bir süreç halini alabilir. Şartları iyi değerlendirebilirsek verimli neticelere bağlanabilecek olaylar yanlış değerlendirmeler veya aşırı tepkisel davranışların sebep olacağı kayıpları da beraberinde getirebilir. Duygusal kontrolümüzü ele almanın önemli olduğu bir haftada olduğumuzu bu hafta daha sık hatırlamakta fayda var.

Sağlam ve tedbirli adımlar atmaya çalışan, huzuru arayan, kendini koruma altına almaya odaklanmak isteyen benliklerin, içlerindeki; güçlü, tutkulu, yoğun ve derin duyguları ile karşılaşmaları diyebiliriz bu dolunay için.

Aradığımız güven ve huzur ortamına duygusal olarak ulaşmak hiç de kolay olmayacak bugünlerde! Nereden bakarsak bakalım elimizdeki şartlara sahip çıkmak, korumak, koşullarımızı sabit hale getirmek arzumuz yükselirken, olaylar üzerinde kontrol ve denetim sahibi olma ihtiyacı ile hareket ediyoruz.

12 Nisan günü gerçekleşmiş olan Koç Burcu yeniayı ikili ilişkilere, karşılıklı kurulan bağlara, ortaklıklara yönelik oldukça aktif bir dönem getirmişti. Geçtiğimiz yaklaşık 2 hafta boyunca ilişkiler sağlam ve gerçekçi bir zemine oturtulma çabası içinde olurken, güçlü, inisiyatif alabilen, atak, cesaretli kararlar vermeye yatkın bir ruh hali oluşturmuştu. Bu süreç şimdi dolunay ile yeni bir ivme kazanıyor. İkili ilişkiler, evlilik, ortaklık gibi durumlar üzerinde yeni alınması gereken kararlar önemli koşullar yaratırken, uzun soluklu bağlayıcılığı ve vaatler ile birleşme getirebilecek gelişmeler ile karşılaşma olasılığımız çok yükseliyor.

Yeni hafta kutuplaşmalar, restleşmeler ya da birleşmeler getirebilecek kadar yoğun enerjileri hayatlarımıza katacak!

Yeniliklere açık olmak konusunda bizi destekleyen açıların var olduğu gökyüzü, yüzleşmelerin getirisi olabilecek farkındalıklara açık olabilmek, dönüşümleri kabullenebilmek sonrasında yapıcı, verim getirebilen yönde gelişmeler sağlamak adına güçlü enerjiler taşıyor. İlişkilerimizde sıkı bağları derinleştirme güdüsü içindeyken, bir diğer yandan kuşkucu, huzursuz yönümüzde atak davranarak bizi ele geçirmeye çalışacak. Savunmak, müdafaa etmek, gardımızı almak güdüsü ile hareket ediyoruz. Güvenlik en önemli ihtiyacımızı oluştururken, en büyük gereksinimimiz güvenli alan sağlamanın mücadelesini vermek halini alıyor. Bize güven veren ilişkiye güçlü bir şekilde sarılma ihtiyacımız ilişkilerimiz üzerine yapıcı etkiler getirebilirken, beklentili ve güvensiz hissetmek gerilim olarak yansıyabilir. Eş ya da partnerimiz ile aramızda sürtüşme, restleşme yaratabilir. Dolunayın yönetici gezegeni olan Mars’ın Yengeç burcu konumunun getirdiği etkiler ile elde etmek istediğimiz güvenlik ve sağlamlık içeren maddi, manevi kazanımlar adına hırs, şiddet, takıntı içeren duygular ile hareket etmeye meyledebilir ya da bu gibi baskı ve stres içeren tavırlar ile biz karşılaşacak olabiliriz. İntikam ve kıskançlık duygularından uzak kalmak, olaylar üzerinde aşırı duygusal tepkiler içinde olmamaya dikkat etmek, yanlış kararlar ve yanlış hamleler içinde olmamamız adına oldukça önem taşıyor olacak.

Haftanın günlerine göre baktığımızda;

26 Nisan Pazartesi Gerçekçi ve geleceğe yönelik kararlar almak ya da karşılıklı konuşmalar yapmak için bugünü değerlendirebiliriz. Uyum yakalama, bir noktada buluşabilme şansımızın devrede olması, iş birlikleri ve uzlaşma için olumlu gelişmeler alabileceğimize işaret ediyor.

27 Nisan Salı Akrep burcunda dolunay enerjisi ile başlayacağımız gün genelinde tepkilerimizi kontrol etmekte fayda var. İlişkilerde oluşabilecek stresi iyi yönetmek ve duygusal çıkışlara dikkat etmek yerinde olur. Ani çıkışlar sorunlara, tartışmalara sebep olabilir. Birliktelikler, ortaklıkların yol ayrımları ya da yeni bir yön içine girebilecek olması da oldukça güçlü bir ihtimal taşıyor.

28 Nisan Çarşamba Egosal davranışlar sorun çıkarabilir. Kıskançlık, aşırı sahiplenme gibi güç çekişmelerine dikkat. Kendimize olan güvenimizi ve beklentilerimizin dozajını iyi dengelemekte fayda var.

29 Nisan Perşembe Haftanın en aktif ve dışa dönük bir yapı çizeceğimiz günlerinden birindeyiz. Geleceğe yönelik alınacak kararlar bugün kapımızı çalabilir. Cesaretli ve iyimser olmakta ve empati duygumuzla harekete geçmek yerinde olur.

30 Nisan Cuma Hızlı kararlar almak ve içinde bulunduğumuz şartları hızlıca beklediğimiz hale getirmek için heyecan duyabileceğimiz bugün aceleci olmamak gerekmekte. Etraflıca düşünerek kararlar almakta, inatçı tavırlardan uzak kalmakta yarar var.

1 Mayıs Cumartesi Karşılıklı konuşmalar yapmak, iş birliklerine girmek, uzlaşma sağlamak açısından olumlu akan enerjilerin faydasını bugün ilişkilerimize yansıtabilir ve olumlu gelişmeler yakalayabiliriz.

2 Mayıs Pazar Haftanın en hareketli ve ilişkiler üzerine yenilik getirebilecek bir diğer günündeyiz. Birliktelikler, aile ve ev hayatımızda birçok konuyu karşılıklı konuşarak uzlaşma zeminine oturtabilir ve ileriye yönelik yeni temeller atma yönünde etkin kararlar verebiliriz.

Mutlu bir hafta dilerim, sevgiyle.