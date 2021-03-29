Kuveyt Türk’ten unvanları kaldıran yeni kariyer modeli

Kurulduğu günden bu yana müşteri memnuniyetinin, çalışan bağlılığının doğal bir sonucu olduğuna inanan Kuveyt Türk, insan kaynakları politikasını çalışan mutluluğu doğrultusunda şekillendiriyor. Kuveyt Türk, 6 bine yakın çalışanının “İyi ki Kuveyt Türklüyüm” demesini sağlayan insan kaynakları süreçleriyle huzurlu bir çalışma ortamı sunmaya büyük önem veriyor. Çalışanların fikirlerini özgürce ifade ettiği, karar sistemlerine dâhil olduğu ve çalışırken güven duyduğu bir ortam oluşturmak adına Kuveyt Türk farklı uygulamalar geliştiriyor.

GELİŞİM MUTFAĞI İLE UNVANLAR ORTADAN KALKIYOR

Çalışanlarını geleceğe daha donanımlı hazırlamak amacıyla yakın zamanda Gelişim Mutfağı Projesini hayata geçiren Kuveyt Türk, sektörde bir ilke imza atarak unvanları kaldırdığı yeni kariyer modelinde, tüm süreçleri çalışanlarının beklentilerini ve mutluluğunu dikkate alarak şekillendiriyor.

Çalışanların gelişimini ve yetkinliğini odağa koyan yeni modelde her bir çalışan, istediği gelişim planını kendisi belirleyebiliyor. Gösterdiği yüksek performans ve Gelişim Mutfağı aracılığıyla kendisine kattığı yetkinlikler, çalışana, kariyer yolculuğunda hızla ilerleme imkânı sağlıyor.

Yeni kariyer modelinde maaş, sadece kıdem ve performansın konusu olmaktan çıkarılıyor. Kıdem ve performansta istenilen şartların sağlanması ön koşuluyla, işin gerekliliğine göre belirlenmiş eğitim ve gelişim programları, sertifikalar, rotasyonlar ve yüksek lisans süreçleriyle çalışanlara birden fazla seçenekten oluşan yeni bir kariyer yolu sunuluyor.

ESNEK YAN HAKLAR UYGULAMASI: SEPETİM

Kuveyt Türk, yan haklar konusunda da sektörde bir ilk olan ve bu yıl 5. dönemine giren esnek yan haklar uygulaması Sepetim ile çalışanların farklı ihtiyaçlarına farklı çözümler sunuyor. Brandon Hall Grup ve Stevie Ödülleri tarafından mükemmellik ödülü alan Sepetim uygulaması sayesinde çalışanlar, yan haklarından esnettikleri bütçelerle, BES gibi tasarruf yolunu tercih edebiliyor ya da bütçelerini seyahat, telefon, eğitim gibi ihtiyaç alanlarında değerlendirebiliyor. Kurumda, Sepetim uygulamasına yönelik memnuniyet oranı yüzde 87.

ÖDÜLLÜ İÇ İLETİŞİM MOBİL UYGULAMASI: İYİ Kİ

Kuveyt Türk’ün, çalışanlarının birbirleriyle iletişim kurabildikleri interaktif bir platform olan kurum içi sosyal medya platformu “İyi ki” mobil uygulaması da bulunuyor. İyi ki mobil uygulaması, çalışanlara iyi günde mutluluklarını paylaştıkları, zor zamanlarda ise birbirine destek oldukları bir platform hizmeti sunuyor. Salgın sürecinde çalışanlarla anlık iletişim kurma ve süreçlerle ilgili bilgilendirmede bulunma noktasında İyi ki mobil uygulaması önemli görevler üstlendi. İyi ki mobil uygulaması 2020 yılında Stevie ödülüne de layık görüldü.

ÜST YÖNETİMLE HASBİHAL

Kuveyt Türk, çalışanların genel müdür, genel müdür yardımcıları ve grup/bölge müdürleriyle tanışıp onların tecrübe ve deneyimlerini öğrenmesi ve kendi fikirlerini üst yönetime aktarabilmesi için “Hasbihal” adı verilen görüşmeler de düzenliyor. “Önce Çalışan Meclisi” ise çalışanlarının yönetime giden sesi olarak görev yapıyor.

YENİ BİR UYGULAMA: TERSİNE MENTORLUK

Kuveyt Türk, yönetim kademesinin, genç kuşağı temsil eden çalışanlarla iletişim kurarak yeni neslin değerlerini ve beklentilerini anlamasına yardımcı olmak gayesiyle “Tersine Mentorluk” uygulamasını da başlattı. Bu uygulama sayesinde, kuşaklar arası iletişimi kuvvetlendirilerek yeni jenerasyonun bilgi, gözlem ve deneyiminden kıdemli çalışanların istifade etmesine aracılık ediliyor.

GELİŞİM İÇİN BİR DAKİKA

Kuveyt Türk, “Gelişim için bir dakika…” sloganıyla sürdürdüğü Biz Bize anket uygulamasıyla tüm çalışanlarına ulaşıyor ve seslerini dinliyor. Biz Bize anketleriyle insan kaynakları uygulamalarına ilişkin çalışanlardan geri bildirimler alınıyor ve yeni düzenlemeler yapılıyor. Çalışanlar ayrıca takım arkadaşlarını, kendilerini ve yöneticilerini bu uygulama üzerinden değerlendirebiliyor.

SALGINDA ÇALIŞANIN YANINDA

Salgının ilk döneminde uzaktan çalışmaya en hızlı geçen kurumlar arasında yer alan Kuveyt Türk, Sağlık Bakanlığı’nın aldığı kararlar doğrultusunda çalışanlarına yönelik uygulamalarını sürekli güncelliyor. Salgının arttığı dönemlerde ofiste çalışmak durumunda olanlara günlük ek ödeme yapılması, toplu taşıma kullanmamaları için şube çalışanlarına akaryakıt ve yol yardımında bulunulması Kuveyt Türk’ün salgın uygulamaları arasında yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN VE AVRUPA'NIN EN İYİ İŞVERENİ

Kuveyt Türk, “önce insan-önce çalışan” yaklaşımıyla çalışanlarına yönelik hayata geçirdiği uygulamaların bir neticesi olarak önemli ödüllerin sahibi oluyor. Great Place to Work Enstitüsü Türkiye tarafından düzenlenen Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2020’de iki dalda birden ödüle layık görüldü. Kuveyt Türk, “5000+ Çalışan Sayısı” kategorisinde birinci olarak üçüncü kez “Türkiye’nin En İyi İşvereni” seçilmekle kalmadı, “Finansın En iyisi” sektör özel ödülünün de üst üste üçüncü kez sahibi oldu. Aynı kuruluş tarafından düzenlenen “Avrupa’nın En İyi İşverenleri 2020” listesine de girmeye hak kazanan Kuveyt Türk, Türkiye’den bu listeye giren ilk finans kuruluşu, Avrupa'da da faizsiz finans alanında listeye giren ilk banka olma başarısını gösterdi. Kuveyt Türk’ün Bankacılık Okulu ise Brandon Hall Grup’tan 4’ü altın olmak üzere 10 farklı ödülle döndü.

Aslan Demir

Kuveyt Türk İK ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir:

"Çalışanları mutlu etmenin sırrı insanı odağa almaktan geçiyor."

“Kurulduğumuz 1989 yılından bu yana, müşteri memnuniyetinin, çalışan memnuniyetinin doğal bir sonucu olduğuna inanıyor, insan kaynakları politikamızı bu anlayış doğrultusunda şekillendiriyoruz. Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızın fikirlerini özgürce ifade ettikleri, karar sistemlerine dâhil oldukları ve çalışırken güven duydukları bir ortam oluşturmak adına farklı uygulamalar geliştiriyoruz. 6 bine yakın çalışanımızın “İyi ki Kuveyt Türklüyüm” demesini sağlayan insan kaynakları uygulamalarıyla mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamaya gayret ediyoruz."

"Mutlu bir kurum kültürü oluşturmanın ve çalışanları mutlu etmenin sırrı ‘insanı’ odağa almaktan geçiyor. Çalışanlarla empati yapabilmek, beklentilerini öğrenmekle kalmayıp bu beklentileri karşılayacak aksiyonlar almak mutlu bir çalışma ortamını da kendiliğinden getiriyor. "

"Marka ve insanı birbirine bağlayan asıl gücün ortak değerler olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede arkadaşlarımıza en iyi işyeri deneyimi sunmaya odaklanarak iş sonuçlarından performansa, eğitim-gelişimden gönüllülüğe, fiziksel ortamımızdan kurum kültürümüze kadar çalışanlarımızın hayatına değer katmamaya devam edeceğiz.”