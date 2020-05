Corona virüs döneminde salgının yayılmasını engellemek amacıyla çeşitli önlemler alınırken bazı eğlence yerleri ile berber ve kuaför gibi işletmeler de geçici bir süreliğine kapandı. Yine bu kapsamda uygulamaya konulan tedbirlerden biri de düğün, nişan, kına ve benzer organizasyonlarının ertelenmesi oldu. Bu kararla birlikte aylardır düğün hazırlığı yapan binlerce çift kendisini büyük bir belirsizlik süreci içerisinde buldu. Geldiğimiz noktada ‘kontrollu sosyal yaşam’ kuralları çerçevesinde bazı kısıtlamalar kaldırılırken şimdi gözler düğün organizasyonları hakkında verilecek olan karara çevrildi. Sektör temsilcileri, “Düğünlerde halay çekmemiz şart değil. Artık Erik Dalı oynanacak. Görevliler sürekli denetleyecek” değerlendirmesinde bulundu. İşte Hürriyet'ten Emre Eser'in haberi...

Düğünler kilit nokta

Türkiye’de her yıl ortalama 500 bin çift dünya evine giriyor. Bu çiftlerin düğün yanında nişan ve kına gecesi gibi organizasyonları da yaptığını hesaba katarsak yılda 1 milyon adetin üzerinde bir organizasyon sayısına ulaşılıyor. Her bir düğünün Türkiye ekonomisi için çok önemli bir hareket oluşturduğunu söyleyen İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, “Şu an kuyumcu, mobilyacı, çiçekçi ve fotoğrafçı esnafının hepsi iş yapamadığı için düğünleri bekliyor. Kapalıçarşı düğünler olmadan açılsa da bir anlamı yok. Gerekli önlemler alınarak bu sektörlerin de canlandırılması gerekiyor. Hepsinin kilit noktası düğünler. Bir salonda yılda 80-90 düğün yapılıyordu. Şimdi yüzde 90’ı ertelendi. Türkiye’de bir düğün yapmanın ne demek olduğunu hepimiz biliyoruz” şeklinde konuştu.

Kuralına göre yaparız

Düğün salonları hakkında alınacak önlemleri Cumhurbaşkanlığı, Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve ilgili tüm esnaf birlikleri ile paylaştıklarını ifade eden Sönmez, “Bu konuda neler yapılacağını Bilim Kurulu’nun tüm genel tavsiyelerini inceleyerek belirledik ve sektörümüze göre uyarladık. Yaklaşık 18 maddelik bir paket hazırlayarak ilgililere sunduk. Yetkililerin talepleri doğrultusunda yeni önlemler almaya da hazırız. Bu kurallara uyulduğu takdirde düğün ve benzeri organizasyonlarda sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyoruz. Bu konuda bizim en net talebimiz düğünlerin daha fazla gecikmeden 15 Haziran tarihinde adliyelerle birlikte açılması” ifadelerini kullandı.

Oyunları görevliler denetleyecek

Düğünlerde halay çekmenin şart olmadığını dile getiren Adem Sönmez, “Bunun yerine sosyal mesafe kavramına da uyan ‘Erik Dalı’nı oynatacağız. 15 görevli sürekli kontrol yapacak. Masa ve sandalye düzeni kuralına uygun konumlandırılacak. Ayrıca bu düğünler için önce ödenen ücretler de aynen geçerli olacak” dedi.

Erkekler 28'de kadınlar 25'te evlendi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de geçen yıl evlenen çift sayısı 541 bin 424, boşanan çift sayısı ise 155 bin 47 oldu.

Evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2.3 azalırken, boşanan çiftlerin sayısı yüzde 8 artış gösterdi. Kaba evlenme hızı binde 6.56 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl boşanma sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8 artarak 155 bin 47’ye yükseldi. Kaba boşanma hızı binde 1.88 oldu.

Ortalama ilk evlenme yaşı, geçen yıl erkekler için 27.9, kadınlar için 25 olarak kaydedildi. Boşanmaların yüzde 36’sı evliliğin ilk 5 yıllık döneminde, yüzde 20.6’sı ise 6-10 yılında gerçekleşti.

En yüksek kaba evlenme hızı binde 7.89 ile Aksaray’da görüldü. Bu ili binde 7.86 ile Adıyaman, binde 7.77 ile Kilis izledi.

Geçen yıl kaba boşanma hızı en yüksek il binde 2.95 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2.88 ile Antalya, binde 2.71 ile Muğla izledi. Kaba boşanma hızı en düşük il ise binde 0.25 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0.33 ile Siirt ve Muş izledi.