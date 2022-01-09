Kuyumcudan akılalmaz plan! Soygun oyununu ekipler bozdu

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde kuyumculuk yapan Uğur Ş. (31), 24 Aralık 2021 günü polisi arayarak gaspa uğradığını, maskeli bir kişinin bıçak tehdidiyle bütün altınlarını çaldığını söyledi.

EKİPLER ŞÜPHELENDİ

Olay yerine giden Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, kuyumcunun ifadesini aldıktan sonra güvenlik kameralarını inceledi. Soygun sırasında kuyumcunun rahat tavırlar sergilediğini fark eden ekipler durumdan şüphelendi.

Kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen gaspçı Halil A., düzenlenen operasyonla yakalandı. Halil A.'nın polis sorgusu şüpheleri haklı çıkardı. Kuyumcu Uğur Ş. ile birlikte soygun için plan yaptıklarını anlatan Halil A., "Soygun için beni kiraladı. Bana bu iş karşılığında 40 bin lira vereceğini söyledi ama onu da vermedi" dedi. Gaspçının itirafı üzerine kuyumcu Uğur Ş. de gözaltına alındı.









ALTINLARI ERİTEREK BORÇLARI ÖDEDİ

Uğur Ş.'nin çalınan yaklaşık 700 bin TL değerindeki altınları eriterek borçlarını ödediği tespit edildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Uğur Ş. ve Halil A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların soygun oyunu güvenlik kamerasına da yansıdı.











