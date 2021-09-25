ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan White Sands Milli Parkı'nda yapılan araştırmalar, bölgede faaliyet yürüten bilim insanlarının düşüncesine göre Kuzey Amerika'da insana ait en eski ayak izlerinin keşfine yol açtı.

Keşfedilen ayak izlerinin 21 bin ila 23 bin yıllık olduğu tahmin ediyor. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan bilim insanları, fosillerin yaşını hesaplamak için raylara gömülü tohumları analiz ederken, izler milli parktaki toprak katmanlarına gömüldü. Araştırmacılar ayrıca bulunan düzine ayak izlerinin çoğunun çocuk ve genç olmak üzere çeşitli insanlara ait olduğunu belirledi.

Daha önce ise bilim insanları, Kuzey Amerika'da bulunan ve Clovis kültürü olarak bilinen şeyle ilişkili taş mızraklar nedeniyle Amerika'daki en eski insanın varlığının 11 bin ila 13 bin yıl önce olduğunu varsaymışlardı.