Magazin 'Kuzey Güney' yeniden ekranda

'Kuzey Güney' yeniden ekranda

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'Kuzey Güney' yeniden ekranda

Kanal D’de başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gülsoy ve Öykü Karayel’in paylaştığı ‘Kuzey Güney’ 2011’de başlamış, 2013’te final yapmıştı. Yayınlandığı dönem ilgiyle izlenen dizi yeniden ekrana geliyor.

08 Nisan 2020, Çarşamba 09:48 Son Güncelleme:
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Kanal D’nin başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gürsoy ve Öykü Karayel’in paylaştığı, yayınlandığı dönem ilgiyle izlenen dizisi “Kuzey Güney”, yeniden ekrana geliyor. Zerrin Tekindor, Rıza Kocaoğlu, Bade İşçil, Hazar Ergüçlü, Mustafa Avkıran, Turgay Kantürk ve Semra Dinçer gibi isimlerin de oyuncu kadrosunda yer aldığı Kuzey Güney, Çarşamba akşamları saat 22.45’de izleyici ile buluşacak.

'Kuzey Güney' konusu

Yolları ayrı, hedefleri farklı, hedeflerine ulaşmak için izledikleri yöntemleri farklı, zıt karakterlere sahip, tek ortak noktaları aşkları Cemre olan iki kardeşin hayatta var olabilmek için verdikleri zorlu mücadelenin hikayesinin konu alındığı Kuzey Güney, birinci bölümü ile 08 Nisan Çarşamba saat 22.45’de izleyici ile buluşacak.

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