Kuzey Kore Lideri at sırtında kutsal dağa çıktı

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ülkenin en yüksek noktası olan ve kutsal sayılan Paektu Dağı’na tırmanırken görüntülendi.

Kuzey Kore resmi ajansı KCNA tarafından servis edilen fotoğraflarda Kim, dağın karla kaplı manzarasında beyaz bir atın sırtında geziyor. Tıpkı birer film karesini andıran fotoğraflarda Kuzey Kore lideri poz veren bir model gibi görünüyor.

Bu kutsal dağa daha önce de çıkan ve önemli kararlar verme aşamasında olduğunda o bölgeyi ziyaret ettiği bilinen Kim Jong-un, bu yeni servis edilen fotoğraflarla neyi amaçlıyor sorusu çokça soruldu.

Devlet medyası Kim’in, ayrıca bölgede bulunan Samjiyon County’deki şantiyeleri ziyaret ettiğini ve ABD yaptırımlarının altında kalmayacakları mesajını verdiğini belirtti. Kim’in ABD ile 2018 yılında nükleer müzakereleri başlatmadan önce zirveye tırmanmasını örnek olarak gösteriyor. Benzer şekilde Kim yine Paektu’yu ziyaretinin ardından Güney Kore’yle barış görüşmelerini başlatmıştı.

Bu bilgiler ışığında Kim Jong-un'un önümüzdeki günlerde dünya gündemine bomba gibi düşmeye hazırlandığını tahmin etmek zor değil...