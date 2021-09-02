Beyaz bir gömlek giyen Kim’in, 6 ay öncesine göre yüz kıvrımlarının belirginleştiği ve eskiden kilosu nedeniyle görünmeyen boynunun ortaya çıktığı dikkat çekti. Eskiden kilosu nedeniyle gömlek düğmeleri gergin duran Kim’in son görüntüsünde kıyafetleri üstünden düşecekmiş gibi duruyor. Geçen yıl 138 kilo olduğu tahmin edilen Kim’in 44 kilo verdiği düşünülürken, Kuzey Kore liderinin neden zayıfladığıysa bilinmiyor.

KELEPÇE Mİ TAKTIRDI?

Daha önce şişmanlığı nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Kim’in zayıflamak için mide kelepçesi taktırdığı ddiaları var. Uzmanlarsa Kim’in zayıflamasının, Kuzey Kore, Kovid-19 salgını ve kötü hasat nedeniyle ekonomik kriz içindeyken halktan sempati toplamaya yönelik bir girişim olduğuna inanıyor. Dünyanın en “kapalı” toplumu olan Kuzey Kore’de liderin kilosu hakkında dedikodu yapılması yasaklandı. Ancak Kim’in sağlığı ve ani ölümü istikrar sorununa neden olacağından kamuoyunca yakından izleniyor.







