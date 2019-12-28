Japonya'nın Sado Adası'nda cuma günü, Kuzey Kore'den geldiğine inanılan bir tahta botta 5 insana ait kafa ve vücut parçaları bulundu. Japon yetkililer botun, adanın yakınlarındaki bir kıyıya vurduğunu belirtti. Sahil güvenlik görevlisi Kei Chinen, botun kıç tarafında bulunan kafalar ve vücut parçalarının aynı kişilere ait olup olmadığını henüz bilinmediğini açıkladı. Ölüm nedeni ve cesetlerin kimliklerine ilişkin soruşturma başlatıldı.



