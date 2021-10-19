POSTA.COM.TR - Başta ABD ve Güney Kore'ye yaptığı tehditlerle birlikte Kuzey Kore, nükleer silahları ve füzeleri ile dünyayı diken üstünde tutmaya devam ediyor. Pyongyang yönetiminin, sabah Japon Denizi'nde bir deneme daha yaptığı iddia edildi. Test edilen bu silahın ocak ayında tanıtılan 'dünyanın en güçlü silahı' olarak nitelendirilen denizaltı füzesinin test edildiği iddia edildi. Kuzey Kore'nin, Güney Kore'nin kendi silahlarını tanıtmasının ardından geçtiğimiz haftalarda testlerinin sayısını artırdığı ve hipersonik füze ve uzun menzilli silahlarını denediği öne sürüldü. Konu ile ilgili olarak Kuzey Kore tarafından ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

BIDEN DÖNEMİNİN EN BÜYÜK GÖZDAĞI

Kuzey Kore'nin son dönemlerde yeniden artırdığı füze denemelerinin ABD Başkanı Joe Biden döneminde gerçekleştirilen en dikkat çekici denemeler olduğu göze çarptı. Bugün yapılan son deneme ise ABD'nin, Kuzey Kore üzerinde nükleer silah programının devam edeceğini duyurmasının hemen ardından yapıldı. Bu durumun ise Kuzey Kore'nin diplomatik çözümler yerine silahlarını güçlendirmeye devam edeceğini gösterdiği savunuldu.

'DÜNYANIN EN GÜÇLÜ SİLAHI'NI TEST ETTİLER

Güney Kore askeri kaynaklarının iddiasına göre Kuzey Kore bugün Japon Denizi'nde bir tatbikat daha gerçekleştirdi. ABD'nin kararının hemen ardından gerçekleştirilen bu tatbikatta ile Pyongyang yönetimi tarafından ocak ayında duyurulan ve 'dünyanın en güçlü silahı' olarak adlandırılan bir denizaltı füzesinin test edildiği iddia edildi.

Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi ise yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin iki füze ateşlediğini ve füzelerin nereye düşeceği bilinmediği için Japon sahil güvenliğinin denizden geçiş yapan gemilere uyarılarda bulunduğunu söyledi.

GÜNEY KORE GEÇEN HAFTA SAVAŞ UÇAĞINI TANITMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, KF-21 adı verilen savaş uçağının yer ve uçuş testleri tamamlandıktan sonra, uçağın seri üretiminin 2028’de 40 adet ve 2032’de 120 adet uçak hedefiyle başlayacağını da ifade etmişti. KF-21 Boramae son testlerini tamamladığında Güney Kore'nin, kendi teknolojisine sahip gelişmiş bir süpersonik jet savaş uçağı geliştiren dünyanın sekizinci ülkesi olacağı duyurulmuştu.