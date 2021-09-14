Kuzey Kore’nin, yeni tip uzun menzilli füze denemeleri yaptığı açıklandı. Yonhap ajansının Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı’na (KCNA) dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore’nin cumartesi ve pazar günleri yaptığı füze denemelerinin başarılı olduğu bildirildi.

İki denemede de füzelerin, 1.500 kilometreye kadar mesafe kat ettiği belirtilen haberde, Kuzey Kore’nin, gıda kıtlığı ve ekonomik krize rağmen hala silah geliştirme kapasitesine sahip olduğu ifade edildi. Füze denemelerine ilişkin yapılan haberde, iki denemede de ülkenin kara suları içinde belirlenen mesafe hedefine “başarıyla ulaşıldığı” açıklandı.

Pyongyang yönetimi son büyük füze denemesini, geçen Ocak ayında, ABD’nin yeni başkanı Joe Biden’ın yemin töreninden saatler sonra yapmıştı. Bazı yerel medya organlarında, Kuzey Kore’nin, Biden’ın ocak ayında göreve gelmesinden sadece birkaç saat sonra füzesi denemesi yaptığı bilgisi yer almış, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin 21 Mart’ta batı kıyısı açıklarında füze denemesi yaptığını duyurmuştu.

İktidardaki İşçi Partisi’nin gazetesi Rodong Sinmun’da yer alan haberde, yeni uzun menzilli balistik füzenin fotoğrafları da yer aldı. Ajanstaki açıklamada, bu yeni tip füze için, “düşman güçlere karşı, etkili bir caydırıcı daha elde etme noktasında önemli olduğu” ifadesi kullanıldı.

Bununla birlikte deneme uluslararası kamuoyundan tepki çekti. Özellikle ABD ve Japonya denemeyi açık biçimde eleştirdi. ABD, füze denemelerini uluslararası toplum açısından “güvenlik tehdidi” olarak nitelerken, Japonya da füzelerin “ciddi kaygı” yarattığını söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırımları, Kuzey Kore’nin balistik füze denemelerini yasaklıyor, ancak yaptırımlar son fırlatılan kruz füzelerini kapsamıyor. BMGK, daha hızlı ve uzun menzilli olması ve daha büyük ve etkili patlayıcılar taşıması nedeniyle balistik füzeleri daha tehlikeli değerlendiriyor. Ülkede geçen hafta düzenlenen kuruluş yıl dönümü törenlerinde, test edilen türde füzelere yer verilmemişti.