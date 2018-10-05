Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında göçük: 2 işçi yaralı

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Durhasan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yapım çalışmaları devam eden Kuzey Marmara Otoyolu, Kocaeli geçişinde yol kenarına inşa edilen yağmur suyu kanallarının yapımında çalışan A.K.S. ve T.S. isimli işçiler, kazı çalışmalarını sürdürürken bir anda bir anda çöken yol kenarındaki kaya ve toprağın altında kaldı. Kanalın içinde kayaların altında mahsur kalan 2 işçiyi gören çevredeki işçiler, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Yaralılar itfaiye ve AFAD tarafından kurtarıldı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından işçilerin kurtarılması için çalışma başlattı. İş makineleri yardımı ile yapılan ve yaklaşık 30 dakika süren çalışma ile A.K.S. ve T.S. göçük altından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan A.K.S. ve T.S., Kocaeli Devlet Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.