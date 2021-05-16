Sevilen dizi Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64. bölüm ile final yaptı. Kuzey Yıldızı 64. bölüm, final bölümünde; Kuzey ve Yıldız, yeni bir heyecanın eşiğindedir. Birlikte kutlayacakları ilk bayram sabahına uyanacaklardır. Artık kara bulutlar aralanmış, mutluluk yüzünü göstermeye başlamıştır. İşte Kuzey Yıldızı 64. bölüm full izle linki ve Kuzey Yıldız İlk Aşk 64. bölüm özeti...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64. bölüm izle! Kuzey Yıldızı 64. bölüm full izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk final bölümü

Tüm küslerin barıştığı, dargınlıkların unutulduğu bayram gibi bir bayram yaşayacaklardır. Başlangıçta her şey tıpkı hayallerindeki gibi olsa da kara bulutlar yine aşıklarımızın peşini bırakmamış, Yıldız’ın kalbi yeniden kırılmıştır. Ama öyle bir şey olur ki; herkes Kuzey Yıldız’ı masalının gücüne bir kez daha inanır. Her masalın sonunda olduğu gibi gökten üç elma düşer…



