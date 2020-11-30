Show Tv ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Gökçe'si Nilsu Berfin Aktaş'ın corona virüs testi pozitif çıkmıştı. Sosyal medyada geniş yer bulan haberin ardından ünlü oyuncunun tedavisine devam edildiği ve durumunun iyi olduğu öğrenilmişti. Tüm bu gelişmeler üzerine Nilsu Berfin'in hayatı, yaşı, dizileri gibi detaylar merak edildi. Peki Nilsu Berfin Aktaş kimdir? Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Gökçe'si Nilsu Berfin Aktaş kaç yaşında, nereli?

Nilsu Berfin Aktaş kaç yaşında?

1998 yılında Ankara'da doğan Nilsu Berfin Aktaş Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunu. Başarılı oyuncu 2018 yılında Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak'ın jüriliğini yaptığı Geleceğin Starı yarışma programı ile adından sıkça söz ettirmeye başladı. Oyunculuk kariyerinde Pantene, Cornetto, Turkcell gibi markaların reklamlarında da rol aldı. Son olarak yönetmenliğini Ersoy Güler'in yaptığı ''Kuzey Yıldızı İlk Aşk'' projesinde Gökçe karakterine hayat veriyor.

Rol aldığı yapımlar

2019 - Show TV Kuzey Yıldızı İlk Aşk -Gökçe Karakteri

2019 - Rastlantı

2018 - Geleceğin Starı







