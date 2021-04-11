Magazin Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yayın günü belli oldu

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yayın günü belli oldu

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Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yayın günü belli oldu

Star ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın yayın günü belli oldu. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, her Cuma saat 20.00’da Star TV ekranlarında seyircisiyle buluşacak.

11 Nisan 2021, Pazar 22:53 Son Güncelleme:
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Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, Star ekranlarında başlıyor…

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, uzun süren suskunluğunu bozuyor ve yeniden sevenleriyle buluşuyor. ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, cuma akşamları izleyiciyle buluşacak.


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