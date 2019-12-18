Kuzu kaburga dolması tarifi: Kuzu kaburga dolması nasıl yapılır?

Kuzu kaburga eti oldukça lezzetli bir ettir. Kuzu kaburgayı dolma olarak denediğiniz de bu lezzete bayılacaksınız. Et yemeği sevenler kuzu kaburga dolması tarifi arıyor veya kuzu kaburga dolması nasıl yapılır merak ediyorsanız detaylar haberimizde.

Kuzu kaburga dolması tarifi

Kuzu kaburga dolması malzemeleri

- 2 su bardağı elma suyunda haşlanmış Amerikan Pirinci

- 3 kg. kuzu kaburgası (pirzolası) bütün olarak

- Tuz ve toz karabiber

Kuzu kaburga dolması İçi:

- 1 su bardağı doğranmış kereviz başı

- 1 çay bardağı doğranmış soğan

- 4 yemek kaşığı tereyağ veya margarin

- 2 su bardağı dilimlenmiş elma

- 1 çay bardağı ceviz

- 1 çay bardağı çekirdeksiz kuru üzüm

- 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı baharat

Kuzu kaburga dolması yapılışı

Kuzu kaburgasını kemikler yukarıya gelecek seklide dairesel olarak düz bir tepsiye yerleştirin. Üzerine tuz ve biber serpin. Yanmaması için kemik uçlarını folyo ile sarin. Su ilave etmeyin ve üzerini kapatmayın. 200 derece fırında 30 dakika süre ile kızartın. Diğer tarafta geniş bir tava içinde tereyağını eritin. Kereviz ve soğanı orta ateşte pişirin. Ocaktan indirin. Pirinç, elma, ceviz, kuru üzüm, tuz ve baharat ile karıştırın. Kızarmış kaburganın içini bu malzeme ile doldurun. Üzerini folyo ile kapatın ve 15 dakika daha pişirin. Folyoları çıkarın ve sıcak olarak servis yapın.

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