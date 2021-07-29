MasterChef 28 Temmuz 2021 yayınında yarışmacılar üçlü düellolarda kuzu kol sarma tarifi yaptı. Peki, kuzu kol sarma nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer? Tadına doyamayacağınız kuzu kol sarma tarifi, hazırlanışı, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

KUZU KOL SARMA TARİFİ

Kuzu kol sarma malzemeler

1 adet (1400 gr) kuzu kol

1 çorba kaşığı biber salçası

1 çay bardağı çekilmiş ekmek içi

Yarım bağ maydanoz

3 diş sarımsak

Yarım çorba kaşığı kekik

3 çorba kaşığı sıvı yağ

Biber

Tuz

Kuzu kol sarma yapılışı

Maydanozları ince ince doğrayın. Mutfak robotunda ekmeği çekin ve sarımsakları döverek ezin. Daha sonra ekmek içini, sarımsağı, maydanozu ve kekiği karıştırın. Kuzu kolunun kemiklerini çıkartın ve fazla yağını temizleyin. Kuzu kolun iç kısmına tuz, biber ve biber salçası sürün. Üzerine salça be baharatların hepsini sürün. Kuzu kolunu silindir şeklinde sarın ve kasap ipi veya mutfak ipi ile sıkıca sarıp bağlayın. Kuzu kol sarmayı az miktarda sıvı yağ ile yağladıktan sonra tepsiye yerleştirip 200 dereceye ayarlanmış fırına atın. Pişmesine 15 dakika kala tepsiye 1 su bardağı su ekleyin. Böylece tepsinin yanması engellenmiş olur. Pişen kuzu kolu dilimleyip servis edebilirsiniz.



