Kuzu kol sarma nasıl yapılır? MasterChef 28 Temmuz 2021 kuzu kol sarma tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
Tv8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar üçlü düelloları geçmek için kuzu kol sarma yaptı. Ekran başındaki izleyiciler ise "kuzu kol sarma nasıl yapılır?" merak ediyor. Görüntüsüyle iştahları kabartan kuzu kol sarma tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
29 Temmuz 2021, Perşembe 10:25 Son Güncelleme:
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MasterChef 28 Temmuz 2021 yayınında yarışmacılar üçlü düellolarda kuzu kol sarma tarifi yaptı. Peki, kuzu kol sarma nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer? Tadına doyamayacağınız kuzu kol sarma tarifi, hazırlanışı, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
KUZU KOL SARMA TARİFİ
Kuzu kol sarma malzemeler
- 1 adet (1400 gr) kuzu kol
- 1 çorba kaşığı biber salçası
- 1 çay bardağı çekilmiş ekmek içi
- Yarım bağ maydanoz
- 3 diş sarımsak
- Yarım çorba kaşığı kekik
- 3 çorba kaşığı sıvı yağ
- Biber
- Tuz
Maydanozları ince ince doğrayın. Mutfak robotunda ekmeği çekin ve sarımsakları döverek ezin. Daha sonra ekmek içini, sarımsağı, maydanozu ve kekiği karıştırın. Kuzu kolunun kemiklerini çıkartın ve fazla yağını temizleyin. Kuzu kolun iç kısmına tuz, biber ve biber salçası sürün. Üzerine salça be baharatların hepsini sürün. Kuzu kolunu silindir şeklinde sarın ve kasap ipi veya mutfak ipi ile sıkıca sarıp bağlayın. Kuzu kol sarmayı az miktarda sıvı yağ ile yağladıktan sonra tepsiye yerleştirip 200 dereceye ayarlanmış fırına atın. Pişmesine 15 dakika kala tepsiye 1 su bardağı su ekleyin. Böylece tepsinin yanması engellenmiş olur. Pişen kuzu kolu dilimleyip servis edebilirsiniz.