KYK burs ve kredi sonuçları, e-devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sayfasından açıklanacak. T.C. kimlik numarası ve bireysel şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-ve-burs-sorgulama sayfasına giriş yapan öğrenciler karşılıksız burs veya öğrenim kredisi alıp almadıklarına ilişkin bilgilere ulaşabilecek. Peki, KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı? 2022 burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler…

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK burs ve kredi sonuçları 13 Aralık Pazartesi öğlen saatleri itibariyle henüz açıklanmadı. Binlerce öğrenci GSB’den gelecek açıklamayı bekliyor. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren haberimizde yer alacaktır.

2022 BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılamadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.' demişti.

Diğer yandan geçtiğimiz yıl KYK burs sonuçları başvuru süresinin sona ermesinin ardından bir aylık bir süre sonra açıklanmıştı. Bu süre baz alınarak bakıldığında ve bu yılki başvuru süresinin üzerinden bir ayı aşkın süre geçmesi nedeniyle burs başvuru sonuçlarının kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

SONUÇLARA NEREDEN BAKILIR?

KYK burs başvuruları e–devlet üzerinden yapılmıştı. Sonuçlar da yine e- devlet sisteminde Gençlik ve Spor Bakanlığı sayfasından öğrenilebilecek.

Sonuçların açıklanmasıyla KYK bursu ya da öğrenim kredisi hakkı elde eden öğrencilerin e-Devlet sayfası üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Ancak, taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilemiyor.