KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı? KYK sonuç sorgulama

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren 2019 KYK burs başvuru sonuçları merakla bekleniyor. Konuyla ilgili KYK'dan sonuç açıklaması geldi.

İşte o açıklama:

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce (KYK), 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme sürecinin devam ettiği, sonuçların resmi sitesinden ve resmi sosyal medya hesaplarından duyurulacağı ifade edildi.

KYK burs ve kredi miktarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre 2020 Ocak itibariyle lisans öğrencilerinin bursu 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak.

KYK BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Ödemeler ne zaman yapılıyor?

KYK'nın burs ve kredi ödemeleri Aralık ayında ilk kez yapılıyor. İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KYK’dan sonuç açıklaması

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce (KYK), 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme sürecinin devam ettiği, sonuçların resmi sitesinden ve resmi sosyal medya hesaplarından duyurulacağı ifade edildi.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK), burs/kredi başvuru sonuçlarıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kurumdan yapılan açıklamada, “Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.” denildi.