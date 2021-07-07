Kredi Yurtlar Kurumu, her yıl binlerce öğrenciye kalacak yurt imkanıyla birlikte maddi destek de sağlıyor. Bunun için öğrenciler öncelikle KYK burs ve yurt başvuru işlemlerini tamamlıyor ve yapılan değerlendirmenin ardından sonuçlar öğrencilerin erişimine açılıyor. Peki, KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? Detaylar haberimizde…

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2 Milyonu aşkın öğrenci 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavına katıldı. ÖSYM, YKS sonuçlarını 4 Ağustos tarihinde açıklayacak. Tercih işlemlerinin sonuçlanmasının ardından da KYK yurt başvuruları başlayacak. Fakat, KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağına ilişkin Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan bir açıklama gelmedi.

KİMLER YURT BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

2021-2022 dönemi için başvuru şartları henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz yıl şu şekildeydi;

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

5. Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversitelerde bu yıl yüz yüze eğitime geçilmesi beklenirken, KYK burs başvurularının ne zaman yapılacağına dair araştırmalar da devam ediyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı burs başvurularına ilişkin henüz bilgi bulunmuyor. Fakat burs başvurularının her sene olduğu gibi Eylül ayında başlaması bekleniyor.