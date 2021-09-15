“KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?” her gün yurt başvurusunda bulunan öğrenciler tarafından defalarca aranıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu, tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt başvuru işlemleri 13 Eylül Pazar günü sona erdi. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, son durum…

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK yurt başvuru sonuçları 15 Eylül Çarşamba günü itibariyle henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili bir gelişme yaşandığında haberimizde bulabilirsiniz.

2021 KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARINDA SON DURUM

2021 KYK yurt başvuru işlemleri 12 Eylül Pazar günü saat 23.59’da son buldu. Diğer yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK yurt başvurusunda bulunan öğrencilere, SMS yolu ile bir mesaj gönderildi. Gelen mesaj öğrencilerde heyecana neden olurken, mesajın içeriğinin KYK yurt başvuruları ile alakalı olmadığı, yeni eğitim öğretim yılı için bir kutlama mesajı olduğu görüldü.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına yönelik ne Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan ne de Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan bir açıklama gelmedi. Yurt başvuru sonuçlarına ilişkin bir açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

KYK SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yapılan başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ile e-Devlet üzerinden erişime açılacak.