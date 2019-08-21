KYK yurt başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuru nasıl yapılır?

2019 KYK yurt başvuru işlemleri iki gün önce başladı. Başvurular 26 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu haktan yararlanmak isteyen özellikle ilk sınıf öğrencileri başvuruların nasıl yapılacağı hakkında bilgi almak istiyor. İşte ayrıntılar...

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları 19-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK yurt sonuçları hakkında yapılan resmi bir açıklama yok. Sonuçların son müracaatların hemen ardından 10 gün içinde açıklanması bekleniyor.