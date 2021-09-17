KYK yurt kayıtları, aynı başvurularda olduğu gibi e-Devlet üzerinden gerçekleştirilirken, ilk defa KYK yurt kaydı yaptıracak öğrencilerin, yurt ücreti ile birlikte depozito ücretini de ödemesi gerekiyor. Yurt ücretleri ise öğrencinin kalacağı yurdun fiziki şartlarına göre değişiklik gösteriyor. İşte, KYK yurt kayıt işlemleri için bilinmesi gerekenler…

KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt kayıtları, başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başlıyor. Yurda yerleşecek öğrencilerin kayıt için işlemleri sırasıyla takip etmesi gerekiyor.

KYK YURT KAYITLARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK yurt kaydı yaptıracak öğrencinin öncelikle ilk kayıt ücretini ödemesi gerekmektedir. Bu ücret, yurda ilk defa yerleşen öğrencilerden alınmaktadır. Bu ücrete gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti de dahildir.

Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurdun tipine ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlk kayıt ücreti, ilgili banka ATM'lerinde ya da Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin, sonraki adımı ise e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” sayfasından taahhütname onayıdır. Bu taahhütname onaylandıktan sonra, başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

KYK yurtlarına kayıt yaptıran öğrenciler, öğrenim gördükleri üniversitenin akademik takviminin başlamasıyla yurtlarda kalmaya başlayabilecekler. Eğer bu tarihlerde öğrenci yurtta kalmaya başlamayacaksa, yurt müdürlüğünden izin almalıdır.

Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta kalmaya hemen başlayabilir. Yurtta kalamayacak öğrenciler de yine yurt müdürlüğünden izin almalıdır.

E-DEVLET KYK YURT KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

KYK YURT KAYITLARI İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Kurum Yurtlarında Barınmak İçin Belirlenen Tarihlerde Müracaat Eden Öğrencilerden Yurda Kesin Kayıtta İstenen Belgeler:

1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin)

Şehit ve gazi çocuğu, gaziler (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan belge (Seyahat Kartı dahil) veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge

% 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,( Tam teşekkülü hastaneden alınacak rapor) Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler (İlgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belge)

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)

Milli olmuş Amatör sporcular lisanslı (T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)

Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan ve çalışırken vefat edenlerin, gönüllü güvenlik korucusu olarak emekliye ayrılan ve emekliye ayrıldıktan sonra vefat edenlerin çocukları (İlgili kurum ve kuruluşlardan alacakları belge)

2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

3. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor)

4. Yükseköğrenim programına kayıt olduğunu gösterir belge

5. 18 yaşından küçükler için Kurum internet sayfasından temin edilen ve doldurulan Veli/Vasi İzin Belgesi

6. Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.