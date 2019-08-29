Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün yurt başvuru süreci 26 Ağustos Pazartesi günü sona ermişti. 2019 KYK yurt başvuru sonuçlarının bugün açıklanmasının ardından üniversite öğrencileri için kayıt süreci başladı. Peki, KYK yurt kayıtları nasıl yapılır? KYK yurt kayıtları tarihleri ne zaman? 2019 KYK yurt ücreti ne kadar? İşte KYK yurt kayıt tarihleri…

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün yurt başvuru sonuçları açıklandı.

2019 KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu e-kayıt sistemi, bu dönem tüm yurtlarda uygulanıyor. Bu kapsamda, Eylül 2018 tarihinden itibaren Eylül’e kadar YURTKUR’a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler "www.turkiye.gov.tr" internet sitesi üzerinden kayıtlarını yapabilecek. Yatak kapasitesi 671 bin 508 olan KYK yurtlarına 27 bin 570 yatak kapasitesi daha eklenecek.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti, güvence bedeli ücreti ve yurt kimlik ücreti bulunuyor. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya yurtkur.gsb.gov.tr internet adresinde yer alan e-ödeme ekranında tutar otomatik olarak görülüyor.

Yurtların ücretleri, standartlarına göre 200 lira ile 340 lira arasında değişiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bulunan yurtların ücreti 400 lira olarak belirlendi. Öğrencilere her ay toplamda 420 lira beslenme desteği sağlanıyor. Ayrıca temmuz ve ağustos ayları için ise yurt ücreti alınmıyor.

YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Başvurular E-Devlet üzerinden alınıyor. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

İLK KAYIT ÜCRETİNİ YATIRDIKTAN SONRA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER NELERDİR?

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle E-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekiyor. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen tarihler arasında istenilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir. İlk yerleştirme sonrası yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlamaları esastır. Öğrenciler belirtilen tarihte yurtta kalamayacak ise yurt müdürlüğü ile iletişime geçip izin almalıdır. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacaklar ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekiyor.



