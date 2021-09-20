KYK yurt yedek yerleştirmeleri bu yıl içerisinde üç defa gerçekleştirilecek. İlk yedek yerleştirme ise, 20 Eylül Pazartesi günü yapılacak. Bir KYK yurduna yerleşmeyi isteyen öğrencilerin şansı ise sonrasında da devam edecek. Peki, KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak? Yurt yedek sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, e devlet KYK yedek yurt sonuçları öğrenme sayfası…

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt yedek yerleştirmeleri, 20 Eylül, 23 Eylül ve 27 Eylül tarihlerinde yapılacak. İkinci yerleştirmeler, 23 Eylül’de gerçekleşeceği için bugün gerçekleşecek ilk yerleştirmenin ardından KYK yurt yedek sonuçlarının hemen açıklanması bekleniyor.

YURT YEDEK SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yurt yedek sonuçları ilk yerleştirme sonuçlarında olduğu gibi e-devlet üzerinden öğrenilebilecek. Aşağıda verdiğimiz bağlantı üzerinden e-devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile giriş yapan öğrenciler, KYK yurt yedek sonuçlarına ulaşabilecek.

E DEVLET KYK YEDEK YURT SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

YURT ÜCRETİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENECEK?

KYK yurt tercihlerinin açıklanmasının ardından öğrenciler, yoğun şekilde, yurt ücretinin ne zaman ve nasıl ödeneceği konusunda araştırma yapıyor.

KYK yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle belirtilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor.

KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Bir KYK yurduna ilk defa yerleşen öğrencilerden alınan ücrete ilk kayıt ücreti deniyor ve bu ücretin içinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti de yer alıyor. İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleşme tarihi ve yerleştiği yurdun tipine göre değişiklik gösteriyor. İlk kayıt ücreti, Ziraat Bankası ATM’lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülebiliyor.

KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NASIL YATIRLIR?

KYK ilk kayıt ücretini ödemek için Ziraat Bankası ana menüsünde yer alan ödemeler ekranına tıklayın.

Açılan ekranda, eğitim, sınav ve üniversite ödemeleri sekmesini seçin.

Ardından açılan sayfadan KYK ödemelerini işaretleyin.

Yönlendirildiğiniz sayfadan da “yurt ödemeleri” seçeneğine tıklayın.

T.C. kimlik numarası yazarak sorgulama yaptıktan sonra ödemeniz gereken tutar burada görünecektir. Ödemenizi buradan gerçekleştirebilirsiniz.

E-DEVLET KYK YURT KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN



