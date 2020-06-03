Kylie Jenner’ın milyarderlik masalı

Kylie Jenner, makyaj markası sayesinde henüz 21 yaşında ‘Dünyanın En Genç Milyarderi’ olmuştu. Bu unvanını iki yıldır koruyordu. Ancak geçen hafta Forbes dergisi, Kylie’nin vergi beyanlarıyla oynayıp sahtecilik yaptığını yazdı. Habere göre; Kylie’nin serveti 900 milyon doları bulmuyordu. Ancak Kylie, tüm bu süreçte gündeme milyarder hayatını sergileyerek gelmeye devam etti. Kylie’nin son birkaç ayda özel jet ve gayrımenkuller alarak 130 milyon doları bulan harcama yaptığı ortaya çıktı. Lüks tutkusu kardeşlerini bile endişelendirecek boyuta varan Kylie, kimseyi dinlemeden 1 ay öncesine kadar yatırım yapmaya devam etti.

70 milyon dolarlık jet

İşte Kylie’nin sadece 12 ayda yaptığı harcamalar:

70 milyon dolara özel jet. Jetin yıllık masrafı 5 milyon dolar.

Los Angeles’ta 36.5 milyon dolara malikane.

15.5 milyon dolara arazi ve 3.5 milyon dolara bir malikane.

Öte yandan, bu skandal Kylie’nin menajerliğini yapan annesi Kris Jenner (64) ile arasını açtı. İddiaya göre; Kylie, kendisini bir proje olarak kullandığı için bu krizden annesini sorumlu tutuyor, bir daha birlikte çalışmak istemiyor.