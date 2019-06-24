La Casa de Papel 3. sezon (yeni bölüm) ne zaman başlayacak?

La Casa de Papel'in 3. sezonu için bir yılı aşkın süredir bekleniyor. Geçen aylarda senaryo çalışmaları başlayan dizinin yeni sezonu yakın zamanda seyirciyle buluşacak. Dizinin ilk fragmanı ise geçen gün yayınlandı. Bu gelişme büyük heyecan yaratırken diziyi sıkı bir şekilde takip edenler şimdi "La Casa de Papel 3. sezon ne zaman başlayacak?" sorusuna cevap arıyor.

LA CASA DE PAPEL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk iki sezonu fırtınalar estiren La Casa de Papel'in yeni sezonu 19 Temmuz günü başlayacak. Berlini'n ölüp ölmediği ise gizemini koruyor. Görüntülerin geçmişten olabileceği konuşuluyor.

LA CASA DE PAPEL'E YENİ KATILAN İSİMLER

Najwa Nimri

Hovik Keuchkerian







