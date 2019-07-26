La Casa de Papel 4. sezon ne zaman yayınlanacak?
La Casa de Papel'in 19 Temmuz'da yayınlandı. Diziyi bitirenler şimdi "La Casa de Papel 4. sezon ne zaman yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor.
Yaklaşık 1 buçuk yıl aradan sonra La Casa de Papel'in 3. sezonu yayınlandı. 8 bölüm yayınlanan diziyi bir çırpıda bitirenler 4. sezonu sabırsızlıkla bekliyor. 3'üncü sezonun kritik bir yerde bitmesi heyecanı ikiye katlarken şimdi "La Casa de Papel 4. sezon ne zaman yayınlanacak?" sorusu sıkçe yöneltiliyor.
LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
La Casa de Papel 4. sezon tarihi için yapımcılardan veya yayıncı kuruluştan herhangi bir açıklama yok. Fakat 4. sezon için çalışmaların sürdüğü biliniyor.
DİZİ KARAKTERLERİ
Rodrigo de la Serna – Palermo
Luka Peros – Marsilya
Hovik Keuchkerian – Bogota
Itziar Ituno – Lizbon
Esther Acebo – Stockholm
Alvaro Morte - El Profesor
Ursula Corbero – Tokyo
Miguel Herrán – Rio
Pedro Alonso – Berlin
Darko Peric – Helsinki
Jaime Lorente – Denver
Alba Flores – Nairobi