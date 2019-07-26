Yaklaşık 1 buçuk yıl aradan sonra La Casa de Papel'in 3. sezonu yayınlandı. 8 bölüm yayınlanan diziyi bir çırpıda bitirenler 4. sezonu sabırsızlıkla bekliyor. 3'üncü sezonun kritik bir yerde bitmesi heyecanı ikiye katlarken şimdi "La Casa de Papel 4. sezon ne zaman yayınlanacak?" sorusu sıkçe yöneltiliyor.

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

La Casa de Papel 4. sezon tarihi için yapımcılardan veya yayıncı kuruluştan herhangi bir açıklama yok. Fakat 4. sezon için çalışmaların sürdüğü biliniyor.

DİZİ KARAKTERLERİ

Rodrigo de la Serna – Palermo

Luka Peros – Marsilya

Hovik Keuchkerian – Bogota

Itziar Ituno – Lizbon

Esther Acebo – Stockholm

Alvaro Morte - El Profesor

Ursula Corbero – Tokyo

Miguel Herrán – Rio

Pedro Alonso – Berlin

Darko Peric – Helsinki

Jaime Lorente – Denver

Alba Flores – Nairobi