Magazin La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlıyor?

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlıyor?

Magazin

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlıyor?

La Casa De Papel 5. sezonuyla merak konusu olmaya devam ediyor. Son sezonda soygunun çok önemli bir noktasındayken zor durumda kalan profesörün nasıl bir tepkiyle karşılaşacağını merak eden pek çok izleyici, 5. sezon için araştırmalarına başladı. Peki, heyecan dolu sahnelerin ekrana geleceği La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? İşte, heyecanla beklenen dizinin yeni sezonu hakkında bazı bilgiler...

25 Aralık 2020, Cuma 14:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Son sezonu heyecan dolu geçen La Casa De Papel'in 5. sezonu merakla bekleniyor. Geçtiğimiz temmuz ayının son gününde resmi hesabından İspanyolca "El atraco llega a su fin"; yani "Soygun sona eriyor" notunu paylaşan La Casa De Papel, yayınlanacak olan sezonun, son sezon olacağını netleştirdi. Peki, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? 

Günün önemli manşetleri için tıkla

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman?

La Casa De Papel’in 5. sezon tarihi hakkında herhangi bir açıklama yok ancak dizinin hesabından paylaşılan 5. sezonda soygunun sona ereceği mesajı kafaları karıştırdı. Dizinin bitip bitmeyeceği ya da ilerleyen sezonlarda soygun konusunun dışına mı çıkılacağı henüz net değil. 

Konuyla ilgili açıklamanın ilerleyen haftalarda yapılması bekleniyor. 

Dizinin yaratıcısı Alex Pina’nın daha önce yaptığı açıklamada, sezonun iyi gitmesi durumunda sonraki sezonun çekimlerine başlanacağını söylemişti. 

Çekimlerine başlanan dizinin 2021 sonları ve 2022 yılının ilk aylarına kadar izleyiciyle buluşamayacağı söylenebilir.

Twitter'dan La Casa De Papel açıklaması 

Yayıncı kuruluş ve dizinin resmi hesabından İspanyolca paylaşılan "El atraco llega a su fin" gönderisi Twitter'da birinci sıraya yerleşti. İşte, o açıklama:



La Casa De Papel oyuncuları

Oyuncuları arasında Úrsula Corberó,Álvaro Morte,Itziar Ituño gibi isimlerin bulunduğu dizinin kadrosuna yeni sezonda Hovik Keuchkerian, Najwa Nimri, Fernanda Cayo da katıldı.


İlgili Haberler
La Casa De Papel'in Berlin'i İstanbul'da


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
25 Aralık 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
İlle de eğleneceğiz!
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Yeni milenyum şimdi başladı
Mehmet Coşkundeniz
Yasemin Candemir
Lagerfeld mücevherleri açık artırmayla gün ışığına çıkıyor
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Masumlar Apartmanı’nda düğüm çözülüyor!
Elif Demirtaş Bilir
Uğur Alkapar
Dijitalde neler oluyor?
Uğur Alkapar
Gökçen Erdoğan
Cinsel ilişki esnasında utandıran şeyler
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Eğlence dünyasının dahi çocuğu İzzet Çapa’dan bir ilk daha
Bekir Saçar
Hande Kazanova
20 Aralık haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
200 yıl sürecek yeni bir döngüye giriyoruz!
Öner Döşer
Funda Duru
Kaan Karahan: Sesimi uzun süre keşfedemedim hatta ergenlikte karga sesliydim
Funda Duru
Sercan Yaşar
Parti bekçiniz geldi
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Yay burcunda gerçekleşecek tam Güneş Tutulması burcunuzu nasıl etkileyecek?
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Aslıhan Gürbüz 'Kırmızı Oda'ya dahil oldu