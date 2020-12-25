La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlıyor?

Son sezonu heyecan dolu geçen La Casa De Papel'in 5. sezonu merakla bekleniyor. Geçtiğimiz temmuz ayının son gününde resmi hesabından İspanyolca "El atraco llega a su fin"; yani "Soygun sona eriyor" notunu paylaşan La Casa De Papel, yayınlanacak olan sezonun, son sezon olacağını netleştirdi. Peki, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak?

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman?

La Casa De Papel’in 5. sezon tarihi hakkında herhangi bir açıklama yok ancak dizinin hesabından paylaşılan 5. sezonda soygunun sona ereceği mesajı kafaları karıştırdı. Dizinin bitip bitmeyeceği ya da ilerleyen sezonlarda soygun konusunun dışına mı çıkılacağı henüz net değil.

Konuyla ilgili açıklamanın ilerleyen haftalarda yapılması bekleniyor.

Dizinin yaratıcısı Alex Pina’nın daha önce yaptığı açıklamada, sezonun iyi gitmesi durumunda sonraki sezonun çekimlerine başlanacağını söylemişti.

Çekimlerine başlanan dizinin 2021 sonları ve 2022 yılının ilk aylarına kadar izleyiciyle buluşamayacağı söylenebilir.

Twitter'dan La Casa De Papel açıklaması

Yayıncı kuruluş ve dizinin resmi hesabından İspanyolca paylaşılan "El atraco llega a su fin" gönderisi Twitter'da birinci sıraya yerleşti. İşte, o açıklama:









La Casa De Papel oyuncuları

Oyuncuları arasında Úrsula Corberó,Álvaro Morte,Itziar Ituño gibi isimlerin bulunduğu dizinin kadrosuna yeni sezonda Hovik Keuchkerian, Najwa Nimri, Fernanda Cayo da katıldı.







