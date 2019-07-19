İnternet üzerinden film ve dizi yayını yapan platform geçen yıl yayınlanmaya başlanan dünyaca ünlü dizisi La Casa de papel tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor. En çok izlenen yerel orijinal yapımlardan biri olan La Casa de Papel yeni sezonuyla gündemde. İşte La Casa de Papel ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

La Casa de Papel’in yayınlayan internet platformu dizinin üçüncü sezonun onayladığını duyurmuştu. Takipçileri, dizinin hayatta kalan karakterleri Tokyo, Rio, Nairobi, Helsinki, Denver, Profesör’ün yanı sıra Raquel ve Monica’yı bekleyen yeni maceraları bekliyor.

19 Temmuz'da izleyiciyle buluşan dizinin yeni sezonununun 3 yeni isim dahil oldu. Geçtiğimiz sezon polis Raquel Murillo olarak rol alan Itziar Ituno ve yeni katılan karakterlere de şehir isimleri verildi. Geçtiğimiz sezonlarda dizide Stockholm sendromu yaşayan ve sık sık bu hastalıkla anılan Esther Acebo ise Stockholm olarak yeni sezonda yer alacak.

La Casa de Papel’in üçüncü sezon sloganı “tatil bitti” olarak belirlendi. Dizinin ilk iki sezonunda ekip darphaneyi soymuştu. Üçüncü sezonda ise ekip çok daha büyük bir soyguna girişiyor. Rio'yu özgürlüğüne kavuşturmak için bir araya gelen Profesör ve ekibi, bu kez İspanya Merkez Bankası için cüretkâr ve tehlikeli bir plan yapıyor. La Casa de Papel'in yaratıcısı ve senaristi Alex Pina, diziye Ankara isimli bir karakter düşündüklerini ve bunun için bazı oyuncularla görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Pina, “Ankara isminde bir kadın karakter fikri oluşmaya başlamıştı. Ankara rolü için bazı oyuncularla görüştük ama yapım aşamasında vazgeçtiğimiz karakterlerden biri oldu. Bazı oyuncularla görüştük ama hiç Türk oyuncuyla görüşmedik” dedi.

DİZİ KARAKTERLERİ

Rodrigo de la Serna – Palermo

Luka Peros – Marsilya

Hovik Keuchkerian – Bogota

Itziar Ituno – Lizbon

Esther Acebo – Stockholm

Alvaro Morte - El Profesor

Ursula Corbero – Tokyo

Miguel Herrán – Rio

Pedro Alonso – Berlin

Darko Peric – Helsinki

Jaime Lorente – Denver

Alba Flores – Nairobi