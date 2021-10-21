La Palma Adası lavlara teslim! 2 binden fazla ev yok oldu
İspanya'nın Kanarya Adaları grubunda yer alan La Palma Adası'nda 33 gündür lav püskürten Cumbre Vieja yanardağı bu süre içerisinde büyük kısmı ev olarak kullanılan 2 bin 185 binayı yakarak kül etti. Lavlardan etkilenen bölgede evlerinden tahliye edenlerin sayısının ise 8 bini aştığı açıklandı.
21 Ekim 2021, Perşembe 16:55 Son Güncelleme:
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Bir ayı aşkın süredir yanardağ lavlarına teslim olan La Palma'da Avrupa Birliği Uydu Görüntüleme Sisteminin (Copernicus) verilerine göre, volkandan çıkan lavların bölgedeki 2 bin 185 binayı yıktığı, mevcut durumda 76 evin de durumunun riskli olduğu bildirildi. Uzmanlar, 8 binden fazla evin tahliye edildiği adada volkanların kısa vadede sönmesinin beklenmediğini bildirdi.
866 HEKTARLIK ALAN LAVLARA TESLİM
Adada 19 Eylül'den bu yana aktif olan yanardağın püskürttüğü ve iki koldan dökülen lavlar 866 hektarlık alanı kapladı.
Bölgedeki 62,6 kilometrelik yol da lavların altında kaldı.
8 BİNDEN FAZLA EV TAHLİYE EDİLDİ
La Laguna yerleşim yerine de ulaşan lavlar, buradaki benzin istasyonu ve okulu da yaktı. Yetkililer, benzin istasyonundaki yakıtın tedbir amacıyla önceden boşaltıldığını duyurdu.
Sıcaklığı 1150 santigrat dereceyi bulan lavların tehdit ettiği yerleşim yerlerinde dünden bu yana 1200'den fazla kişi evlerinden tahliye edilirken, bölgede evlerini terk edenlerin toplam sayısı 8 bini geçti.
SON 12 SAATTE 38 DEPREM
Yaklaşık 1,5 aydır La Palma'da tespit edilen depremler devam ederken, Ulusal Coğrafi Enstitüsü son 12 saatte en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 38 deprem olduğunu duyurdu.
Uzmanlar, volkanın kısa vadede sönmesini beklemiyor.