Labioplasti nedir, nasıl yapılır?

Kadın genital organının iç dudak (labium minus) diye adlandırılan kısmı normalde dışarıdan belli olmaz. Ancak bu kısımda sarkma ve büyüme olursa bikini, mayo, dar kıyafet giyildiğinde bu bölgede kabarıklık yapar. Doğal olarak özellikle genç kızlar bu durumdan çok rahatsız olurlar. İşte bu sarkmanın operasyonla küçültülmesine labioplasti denir. Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Defne Erkara labioplasti ameliyatı hakkında şu bilgileri aktardı;

İç dudak sarkması olarak da adlandırılan sorunu çözen, tıbbi adı labium minus olan kadın genital organının küçük dudaklarına yapılan cerrahi müdahaleye labioplasti ameliyatı denir. Estetik ameliyatlar zorunlu estetik ameliyatlar ve zorunlu olmayan estetik ameliyatlar olarak ikiye ayrılabilir. Labioplasti ameliyatı aslında bu iki sınıfa da giren bir işlemdir. Çünkü iç dudaklarının büyük ve sarkık olmasından rahatsız olan kadınların görsel sıkıntıları kadar sağlık sorunları da olur. Aslında dış dudakların içinde korunmalı olarak bulunması gereken iç dudaklar dışarıya sarkarak bu muhafazadan mahrum kalmış oluyorlar. Dolayısı ile travma ve enfeksiyona açık hale geliyorlar.

Genital bölgenin görsel sıkıntısı bazı kişilere şımarıklık gibi gelebiliyor. Ancak özellikle dar giysi giymeyi seven, hatta dar giysi ile çalışma zorunluluğu olan kadınlar bu durumdan çok muzdarip. Örnek vermek gerekirse yüzme sporu ile ilgilenen bir kadının mayosunda kabarıklık meydana gelmesi o kişinin sosyal yaşamına nasıl etki eder tahmin edebilirsiniz. Veya bir balerin düşünün ya da bir jimnastik veya fitness öğretmeni. Hepsi için bu durum büyük sıkıntı. Tek çare labioplasti ameliyatı. Uzun süre bu mesleklerde çalışanlar normal iş kıyafetlerinin altına çok dar ve sıkı iç çamaşırı giymek zorunda kaldılar. Bu tür çamaşırlar esnek vücut hareketleri gerektiren meslekler için sıkıntı.

Labioplasti ameliyatı gereken durumları sadece mesleki rahatsızlık bağlamında değerlendirmemek gerekir. Mayo veya bikini giyilmesi durumunu düşünün. Veya dar bir tayt yada pantolon giymek söz konusuysa... Olayın dramatize edildiği düşünülmesin. Sonuçta hem rahat etmek hem de güzel görünmek bütün kadınların arzusu. Erkekte jinekomasti neyse kadında da iç dudak sarkması aynı sosyal sıkıntıya yol açıyor. Güzel haber şu ki her ikisinden de çok kolay ameliyatlarla kurtulmak mümkün.

Labioplasti ameliyatı aslında küçük müdahale denen türden bir işlem. Lokal anestezi ile yarım saatte tamamlanan bir operasyon. Küçük müdahale derken çok da önemsiz olduğu düşünülmesin. Hassas bir bölge olduğu için bazı incelikleri var. Onlara dikkat edilmezse cinsel hayatta bazı sıkıntılar yaşanması bile mümkün. Yapılan operasyon klitorise çok yaklaşılırsa his değişikliği yaşanabilir.

Labioplasti ameliyatının fiziki zorunluluğu ise, büyük dudakların dışına taşan küçük dudaklarda meydana gelen tahrişler sonucu iç dudakların yaralanması, akabinde enfeksiyon ihtimalidir. Hayati bir sorun yaratmaz ancak sürekli bir huzursuzluk haline sebebiyet verir.

Sonuç olarak labioplasti ameliyatı kişisel konforu arttırmak için yapılan bir operasyondur. Çok ciddi bir sağlık sorunu yaratmadığı sürece yapılması aciliyet gerektirmez. Rahat kıyafet giyemiyorsanız, sık genital tahriş ve enfeksiyon yaşıyorsanız siz de operasyonu düşünebilirsiniz.