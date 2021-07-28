Lady Gaga 30 santimlik topukla geziyor
ABD’li şarkıcı Lady Gaga, New York’ta 30 santimetre topuğa sahip yüksek platformlu çizmesiyle görüntülendi.
28 Temmuz 2021, Çarşamba 12:14 Son Güncelleme:
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35 yaşındaki şarkıcının çizmesinin “Pleaser” marka olduğu belirtildi. Siyah “Magda Butrym” elbisesini, Mark Cross tasarımı kutu gibi bir çanta ve retro hissi veren büyük kedi göz “Dita Eyewear” marka güneş gözlüğüyle kombinleyen Lady Gaga’nın giyimine, moda eleştirmenleri “Sofistike ve seksiliğin tanımı” yorumunda bulundu.