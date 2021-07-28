Lady Gaga 30 santimlik topukla geziyor

35 yaşındaki şarkıcının çizmesinin “Pleaser” marka olduğu belirtildi. Siyah “Magda Butrym” elbisesini, Mark Cross tasarımı kutu gibi bir çanta ve retro hissi veren büyük kedi göz “Dita Eyewear” marka güneş gözlüğüyle kombinleyen Lady Gaga’nın giyimine, moda eleştirmenleri “Sofistike ve seksiliğin tanımı” yorumunda bulundu.







