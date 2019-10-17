Lady Gaga, Fortnite tartışmasına dahil oldu

Fortnite’ın son zamanlarda gündeme oturan yeni sezonuyla ilgili gelişmelerine Lady Gaga da katılarak, oyunla ilgili “Whats fortnight” diye bir tweet attı.

Konuya epey uzak olan ünlü yıldız, Fortnite yerine 'fortnight' yazdı.

Gündeme oturdu

Lady Gaga’nın bu paylaşımı anlık olarak 10 binden fazla yanıt, 61 binden fazla paylaşım ve 342 binden fazla beğeni alarak Twitter gündemine oturdu.

Bu tweet’in altında kullanıcılar birbirinden eğlenceli yorumlar yazdı.

Ninja’dan cevap





Dünyanın en ünlü Fortnite oyuncusu ve yayıncısı Ninja da olaya dahil olup “Beni ararsan, sana oynamak için milyonlarca sebep gösterebilirim” dedi.

Daha sonra “Ninja, sen kimsin?” diyerek bir tweet atan Lady Gaga’ya, Ninja’dan etkili bir cevap geldi: “Drake’e sor”

Drake’in Fortnite oynadığı biliniyor.

Ninja ve Drake’in birlikte oynadıkları video zamanında çok popüler olmuştu.





Bu haberi de okudular Fornite oyununun kara deliği korku yarattı

Ninja kimdir?

Tyler Blevins ya da herkesin tanıdığı ismiyle "Ninja", son yılların en popüler oyunu Fortnite: Battle Royale'ın zirvesinde yer alan profesyonel bir yayıncı.

Eski Twitch yayıncısı, sonradan Microsoft’a ait olan Mixer platformuna geçen yayıncı, 1 hafta olmadan 1 milyon aktif aboneye erişmişti.