Lady Gaga, Fortnite tartışmasına dahil oldu
Epic Games, Fortnite‘ta düzenlediği etkinlikte tüm Fortnite evrenini kara deliğe hapsetmişti. Yaklaşık 2-3 gündür dünyanın her yerinde Fortnite konuşuluyor. Deyim yerindeyse oyuna 'Fransız kalan' Lady Gaga bile konuya dahil olmuş durumda. // Ferhat Çilli
Fortnite’ın son zamanlarda gündeme oturan yeni sezonuyla ilgili gelişmelerine Lady Gaga da katılarak, oyunla ilgili “Whats fortnight” diye bir tweet attı.
Konuya epey uzak olan ünlü yıldız, Fortnite yerine 'fortnight' yazdı.
https://twitter.com/ladygaga/status/1184174532124266496
Gündeme oturdu
Lady Gaga’nın bu paylaşımı anlık olarak 10 binden fazla yanıt, 61 binden fazla paylaşım ve 342 binden fazla beğeni alarak Twitter gündemine oturdu.
Bu tweet’in altında kullanıcılar birbirinden eğlenceli yorumlar yazdı.
Ninja’dan cevap
https://twitter.com/ladygaga/status/1184571138870894592
https://twitter.com/Ninja/status/1184574727303634945
Dünyanın en ünlü Fortnite oyuncusu ve yayıncısı Ninja da olaya dahil olup “Beni ararsan, sana oynamak için milyonlarca sebep gösterebilirim” dedi.
Daha sonra “Ninja, sen kimsin?” diyerek bir tweet atan Lady Gaga’ya, Ninja’dan etkili bir cevap geldi: “Drake’e sor”
Drake’in Fortnite oynadığı biliniyor.
Ninja ve Drake’in birlikte oynadıkları video zamanında çok popüler olmuştu.
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Ninja kimdir?
Tyler Blevins ya da herkesin tanıdığı ismiyle "Ninja", son yılların en popüler oyunu Fortnite: Battle Royale'ın zirvesinde yer alan profesyonel bir yayıncı.
Eski Twitch yayıncısı, sonradan Microsoft’a ait olan Mixer platformuna geçen yayıncı, 1 hafta olmadan 1 milyon aktif aboneye erişmişti.