Lady Gaga: Her şey başından sonuna kurguydu

‘A Star Is Born’ (Bir Yıldız Doğuyor) filminin başrolleri Lady Gaga (33) ve Bradley Cooper’ın (44) yakınlığı aşk dedikodularına yol açmıştı. İkili, iddiaları yalanlamamıştı.

'Paparazziler çok şapşal'

Lady Gaga Amerikan Elle dergisine “Paparazziler çok şapşal. Biz bir aşk hikayesi anlattık. Her şey başından sonuna kurguydu. Ve çok iyi iş çıkardık” dedi.





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