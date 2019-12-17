Kuzey Avrupa'nın en güzel ülkelerinden biri olan Finlandiya'daki Laponya ile ilgili merak edilen tüm detayları özetledik. Kuzey ışıklarından dolayı oldukça popüler olan ve merak edilen Laponya'ya dair bilinmesi gerekenleri, gezilecek yerlerini ve kuzey ışıkları için merak edilen soruları derledik. İşte ayrıntılar...

Laponya, (Fince: Lappi); Fennoscandia'nın (Fennoscandia veya Fenno-İskandinavya; İskandinav Yarımadası, Kola Yarımadası, Karelya ve Finlandiya'nın bulunduğu alanı tanımlamak için kullanılan coğrafi ve jeolojik terim) en kuzeyine verilen isimdir. Laponya; Norveç, İsveç, Finlandiya ve Rusya tarafından paylaşılmıştır. Bölgenin yerli halkı, bugün sayıları çok azalmış olan Sami uluslarından biri olan Laponlar'dır.

Laponya neresi, haritada nerede yer alıyor?

Tam adıyla Lapin Laani, Finlandiya'nın kuzeyinde İsveç ile sınır komşusu. Binlerce yıldır bölgede yaşayan Laponların yurdu olan bölge çetin kış koşullarının hakim olduğu bir yer olarak biliniyor. Ancak tekonoloji ve ulaşım imkanlarının gelişmesi bölgenin turistler tarafından keşfine kolaylık sağlamış. Günümüzde bölgede kuzey ışıklarını izleme imkanı sağlayan cam kubbeli oteller bulunuyor.

Filmlerden anımsanacak kızaklı Lapon yerlilerin kürklü kıyafetleri yörenin karakteristiğini yansıtmakta. Zira bölgenin sıcaklığı artılı değerlere ulaşmıyor. Aurora bölgesi olan Laponya'da kuzey ışıklarını gözlemlemek mümkün. Bunun dışında bölge, Noel Baba karakterinin de ortaya çıktığı yer olarak biliniyor. Oysaki gerçek Noel Baba'nın Antalya, Demreli olduğu bilinen bir gerçek.

Laponya'da gezilecek yerler nereler?

Laponya, doğal güzellikleri ve etkileyici doğa olayları ile her yıl sayısız turiste ev sahipliği yapıyor. Laponya'yı yürüyerek keşfedebilir ve karla kaplı ormanlarında huzurlu bir gezinti yapabilirsiniz. Yılbaşı eğlencelerinin en renkli üyesi olan Noel Baba'yı ziyaret edebilirsiniz. Santa Claus Village / Noel Baba Kasabası Rovaniemi'de bulunuyor.

Kuzey Işıkları ne zaman ortaya çıkıyor?

Kutup ikliminin hakim olduğu Laponya'da hava sıcaklığı kış aylarında -40 dereceye kadar düşebiliyor. Bölge, karla kaplı olsa da Mart ve Nisan aylarında kış aylarına göre daha sıcak oluyor. Yaz aylarında ise hava sıcaklığı 20 dereceye kadar çıkabiliyor. Dünyaca ünlü kuzey ışıkları açık ve karanlık gökyüzünde daha net izlenebiliyor. Bu nedenle bu ışık şöleni için uzun gecelerin yaşandığı Aralık – Mart dönemi elverişli dönemlerden biri oluyor.