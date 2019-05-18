Albümü 20 milyonun üzerinde satan bir sanatçı için fazla mütevazı.

Ukalalığın ve kaprisin zerresi yok.

10 Mayıs’taki konseri için Antalya’ya gelen Fabian karşıma geçti, bağdaş kurup oturdu ve o büyülü sesiyle sorularımı cevapladı.

Konseriniz açık havada olacaktı. Neden balo salonuna alındı?

Ses tellerimde bir sorun var. Doktorum 19 derece sıcaklığın altında konser vermemin riskli olduğunu söyledi. Otel yönetimine “Bu şartlarda sahneye çıkamam. Doktor raporum var. İsterseniz ücretinizi iade edeyim” dedim. Onlar da çözümü konseri balo salonuna almakta buldular.

MUSTAFA CECELİ’YLE VERDİĞİMİZ KONSERDEN SONRA TÜRKLERİN KALBİNE ULAŞTIĞIMI HİSSETTİM

Şu ana kadar Türkiye’ye kaç kez geldiniz?

İnanın sayısını bilmiyorum. İlk kez 31 yıl önce 18 yaşımdayken Çeşme’ye ‘Altın Güvercin Ses Yarışması’na gelmiştim. 5 yıl önce Mustafa Ceceli’yle İstanbul Açık Hava Tiyatrosu’nda verdiğimiz konser inanılmazdı. O konserden sonra Türklerin kalbine ulaştığımı hissediyorum. Atmosfer harikaydı. Her ülkede böyle olmuyor.

Dünya sizi ‘Je T’aime’ parçasıyla tanıdı, değil mi?

Tanınıyordum ama ‘Je T’aime’ benim dünyaya yayılmamı sağladı. ‘Je T’aime’ Fransızca bir şarkı olmasına rağmen esrarengiz bir gücü var. Tüm dünyadaki insanların kalplerine, duygularına ulaştı.

Yeni albümünüz ‘Papillon’un gördüğü ilgiden memnun musunuz?

‘Papillon’ çok beğenildi ve şu anda dünya müzik listelerinde. 2021 yılına kadar başka albüm yapmayacağım.

50 YAŞIMI DÜNYADAKİ SEVENLERİMLE KUTLAYACAĞIM

Önümüzdeki yıl elli yaşına gireceksiniz. Müziği bırakmayı düşünüyor musunuz?

2020’nin başında ‘50 Tour’ adlı bir dünya turu konseri yapacağım. Elli yaşımı dünyadaki sevenlerimle kutlayacağım. Turnenin ilk konseri Ocak ayında İstanbul’da olacak. Çeşitli şovlarla da Türk sevenlerime unutulmaz bir gece yaşatacağım.

KANADA’DA MÜZİK OKULU AÇACAĞIM

Turne bittikten sonra neler yapacaksınız?

2021’de Kanada’da bir müzik okulu açmayı planlıyorum. Okulun hem yatırımcısı hem de öğretmeni olacağım. Sevdiğim 3-4 dostum da bu projede benimle birlikte olacak. Şu anda tüm dikkatimi önce dünya turnesine sonra da açacağım okula verdim.

Başka bir Türk şarkıcı ile düet yapmayı düşünüyor musunuz?

Evet, öyle bir planım var. Proje gerçekleşmeden isim vermek istemiyorum. Düşüncem gerçek olursa o düeti ’50 Tour’ konserimde dinleyeceksiniz.

SEZEN AKSU’YA BAYILIYORUM

Sezen Aksu’yu yakından tanıyormuşsunuz, değil mi?

Sezen Aksu’yu kim tanımaz ki! Ona bayılıyorum. Çok başarılı bir sanatçı. Mustafa Ceceli ile yaptığım düet şarkım ‘Make Me Yours Tonight’ın Türkçe sözlerini ‘Al Götür Beni’ adıyla Sezen Aksu yazmıştı. Bu benim için büyük bir ayrıcalıktı.

FERZAN ÖZPETEK’LE BİR PROJEDE YER ALMAK ÇOK İSTERİM

Türk sineması ve oyuncuları hakkında fikriniz var mı?

Maalesef fazla bir bilgim yok. Bir tek Halit Ergenç ile tanıştım. Ferzan Özpetek ve Nuri Bilge Ceylan’ı uluslararası başarılarından dolayı tanıyorum. Ferzan Özpetek’le bir projede yer almak çok olmak isterim.

SENARYOSUNU BEĞENDİĞİM BİR FİLMDE, OLDUĞUMDAN FARKLI BİR KADINI CANLADIRMAK İSTERİM

Kariyerinizde film müzikleri de yaptınız. Oyunculuğa da sıcak bakıyor musunuz?

Film yapımcıları bugüne kadar bana hep şarkıcı rolü teklif etti. Ben zaten şarkıcıyım ve bu hiç de ilginç değil. Senaryosunu beğendiğim bir filmde, olduğumdan farklı bir kadını canlandırmak isterim.

TÜRKİYE SIRA DIŞI, MODERN VE DİNAMİK BİR ÜLKE TÜRK KADINLARININ ÖZGÜRLÜĞÜ HENÜZ AYDINLANMAMIŞ ÜLKELER İÇİN IŞIK OLMALI

Avrupa’dan ya da Kanada’dan bakınca Türkiye’yi nasıl görüyorsunuz?

Sıra dışı, modern ve dinamik bir ülke. Yemekleri de harika. Bugüne kadar bu topraklarda birçok imparatorluk yaşamış. Arkeolojide, bilimde, edebiyat ve müzikte muhteşem bir yer. Ayrıca Türk kadınlarının özgürlüğü henüz aydınlanmamış ülkeler için ışık olmalı.

İSTANBUL AÇIK FİKİRLİ VE ÖZGÜR BİR ŞEHİR, BURADA CİNSEL KİMLİĞİNİZİN ÖNEMİ YOK

Bir röportajınızda “İstanbul aşk şehri olabilir” demişsiniz. Bu kanıya nereden vardınız?

İstanbul çok açık fikirli ve özgür bir şehir. Burada cinsel kimliğinizin önemi yok. Heteroseksüel ya da homoseksüel olmanız sizi ayrıştırmıyor. Şehrin bu halini çok şahane buluyorum.

Ülkemizde en sevdiğiniz şehir hangisi?

İstanbul ve İzmir’i çok seviyorum.

Dünyaca ünlü birçok yıldız Çeşme, Bodrum ve Antalya’da mülk edindiler. Siz de ülkemize çok sık geliyorsunuz. Buradan ev almak ister miydiniz?

Çok iyi bir yatırımcı değilim. Bir yere hemen bağlanamıyorum. Şu anda herhangi bir yere yatırım yapmayı düşünmüyorum. Ailemle yaşadığım tek ev bana yeter.

Avrupa ve Türk kadınları arasında sizce ne gibi farklar var?

Bu konu kadınların yaşadıkları ülkelerdeki eğitim ve kültüre göre farklılık gösterir. Ben yarı İtalyanım. Türk ve İtalyan kadınlarının benzerlikleri var. Bizde aileler ve çocuklar çok önemlidir. Bizi yetiştirenlere olan saygımız çok büyüktür. Sizlerde de öyle.

GERGİNLİKTEN VE ÜZÜNTÜDEKİ HEYECANDAN BESLENİYORUM

Kendinizde sevdiğiniz ve sevmediğiniz özellikleriniz nelerdir?

Bazen çok gergin oluyorum ve bunu sevmiyorum fakat bu gerginlik üretkenliğimi ve yaratıcılığımı artırıyor. Gerginlik ve üzüntüdeki heyecandan besleniyorum. Yaratıcı bir insanım. Çok cömert ve sadık bir insanım. Bunu seviyorum.

KIZIM ANANAS YETİŞTİRİCİSİ OLMAK İSTESE BİLE SONUNA KADAR DESTEKLERİM

13 yaşındaki kızınız Lou ile ilişkiniz nasıl? Ona yeteri kadar vakit ayırabiliyor musunuz?

Lou benim için her şeyden önce gelir. İşlerimi ve hayatımı onun önceliğine göre düzenliyorum. Kızını her zaman dinleyen ve kalbini ona arkadaş gibi açan bir anneyim. Çünkü bana güvenmesini, inanmasını istiyorum.

Kızınızın sizin yolunuzdan yürümesini ister miydiniz?

Bir artist veya şarkıcı olmak istemediğini biliyorum ve buna çok seviniyorum. Ama bir gün benim yolumu seçerse onu sonuna kadar desteklerim. Kızım ne yapmak isterse onu başarması için elimden geleni yaparım. Ananas yetiştiricisi olmak istese bile sonuna kadar desteklerim. Yeter ki o mutlu olsun.

BENİ EN MUTLU EDEN ŞEY GÖZLERİMİ KAPATIP ŞARKI SÖYLEMEK

Bu hayatta sizi en çok mutlu eden şey nedir?

Sevdiğim insanlarla hayatın tadını paylaşmak ve kaliteli zaman geçirmek. Bu bir kahve içmek ya da güzel bir sohbet olabilir. Gözlerimi kapatıp şarkı söylemek beni en çok mutlu eden şeylerden biri. Çünkü ben şarkı söyleyince başka insanların hayatında bir farklılık yaratabiliyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor.

YAPTIĞIM BİRÇOK HATAYI KENDİM TETİKLEDİM

Hayatınızda büyük hatalar yaptınız mı?

Çok büyük hatalar yaptım. Hem de aynı hatayı birkaç kez tekrarladığım oldu. Herkes kendi hatalarından ve davranışlarından sorumludur. Hayatımda yaptığım birçok hatayı kendim tetikledim. Hatalarım zaman içinde bana deneyim kazandırdı.

EN BÜYÜK HATAM İNSANLARI ÇOK SEVMEK VE GÜVENMEKTİ

Sizce yaptığınız hataların ana sebebi neydi?

Ben insanları çok seviyorum ve onlara güveniyorum. Fakat bazı durumlarda insanları o güveni bana karşı kullanıyor. Sanırım en büyük hatam insanları sevmek ve güvenmek.

Yalnız yaşamaktan korkar mısınız?

Hayır hiç korkmam, hatta bazen yalnız seyahat etmekten de çok hoşlanırım.

TEK BİR AYAKKABI VE ÇANTAYLA ÖMÜR GEÇİREBİLİRİM

Çanta ve ayakkabı takıntınız var mı?

Benim içimde yaşayan küçük bir erkek çocuğu var. O nedenle ne ayakkabı ne de çanta takıntım yok. Tek bir ayakkabı ve çantayla ömür geçirebilirim.

Kariyer mi, aşk mı?

Tartışmasız aşk.

Sakin biri misiniz yoksa sinirli mi?

Ailemleyken çok sakinim. İş problemlerimin ailemi etkilemesine izin vermiyorum. Bazen işle ilgili aksilikler olunca çok sinirli olabiliyorum.

HAYATIMDA KORKUYA YER YOK

Cesur musunuz yoksa korkak mı?

Ben hayatımı korku ile yaşamam. Hayatımda korkuya hiç yer yok. Hem çok cesurum hem de çok dürüstüm.

Türk hayranlarınıza mesajınız var mı?

Beni ülkenizde hep çok güzel ağırladığınız ve kalplerinizde bana yer açtığınız için hepinize çok teşekkür ediyor ve ‘Je T’aime’ (Seni seviyorum) diyorum.

Bekir Saçar

bekir.sacar@posta.com.tr



