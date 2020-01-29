Sosyal medya kullanıcılarının Laz kedi olarak adlandırdığı Oriental Shorthair kedi cinsi, doğal bir cins değil. İlginç görüntüsü ile herkesi kendine hayran bırakan Oriental Shorthair, badem şeklinde gözlere, üçgen bir kafa şekline, büyük kulaklara ve uzun, ince ve kaslı bir vücuda sahip. Tabii kocaman burnunu da unutmamak gerek. Oriental Shorthair, ilk olarak 1950 yılında İngiltere’de üretilerek bugünkü görünümüne kavuştu. Akrabaları ise, British Shorhair, Mavi Rus, Habeş ve Siyam kedisidir.









Oriental Shorthair özellikleri

Oriental Shorthair türü kediler, oldukça hareketli ve yüksek enerjiye sahip ince ve zariftir. Sahipleri ile güçlü bir bağ kurar. Bu nedenle çok sadık bir ev arkadaşı olur. Rutin bir hayattan ve düzenli beslenmekten hoşlanır. Son derece sosyaldir ve çevresindeki insanlarla sesli iletişim kurmayı çok sever. Evin içinde sahibini sürekli takip eder. Yalnız kalmaktan asla hoşlanmaz. Başka evcil hayvanlarla aynı ortamda bulundurulması daha mutlu olmasını sağlayacaktır. Sahibi ile özellikle hareket gerektiren oyunlar oynamaktan çok hoşlanır.









Oriental Shorthair kedisi ortalama 3 ile 5 kilo ağırlığa sahiptir. Aşırı kısa tüy yapısı ile kediye alerjisi olan bireyleri dahi rahatsız etmemektedir. Köpek kadar sadık bir kişiliğe sahiptir.





Oriental Shorthair bakımı

Oriental Shorthair cinsi kedinin tüylerinin sürekli taranması ve tırnaklarının düzenli olarak kesilmesi gerekiyor. Aktif bir kedi olduğu için evin içinde egzersiz yapabileceği kedi parkurları kurmanız, daha mutlu olmasını sağlayacaktır.Kulaklarının arada bir nemli bir bez ile silinmesi de kulak sağlığı açısından önemlidir.

Oriental Shorthair'in temel sağlık durumu

Oriental Shorthair oldukça sağlıklı bir kedi olsa da, bazı tipik hastalıklar görülebilir. Oriental Shorthair'de görülebilecek kalıtsal hastalıklar şöyle:

Karaciğer amiloidozu

Pika

Progresif retinal atrofi bozukluğu

Düz göğüs sendromu

Oriental Shorthair kedisinin ortalama yaşam süresi 12 ile 15 yıl arasında değişiyor. Oriental Shorthair kedisi sahiplenmeye karar verdiyseniz her daim kaliteli mama ile beslemeye ve düzenli aşı uygulamalarını yaptırmaya özen göstermeniz gerekmektedir. Yalnız yaşıyor veya yoğun bir çalışma temposuna sahipseniz, kedinize arkadaşlık edecek bir evcil hayvan daha edinmelisiniz. Aksi takdirde sizi göremediği için çok mutsuz olacaktır.



