Laz kedi olarak bilinen Oriental Shorthair'ın özellikleri
Sosyal medyada 'Laz kedi' olarak ünlenen kedi cinsinin adı aslında Oriental Shorthair. Kocaman kulakları ve burunlarıyla Türk insanını kendine hayran bırakan Oriental Shorthair, dünyanın en sıra dışı kedileri arasında. Oriental Shorthair sahiplenmek isteyen kediseverler için Oriental Shorthair'in bakımı ve özellikleri hakkındaki detaylar haberimizde.
29 Ocak 2020, Çarşamba 15:16 Son Güncelleme:
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Sosyal medya kullanıcılarının Laz kedi olarak adlandırdığı Oriental Shorthair kedi cinsi, doğal bir cins değil. İlginç görüntüsü ile herkesi kendine hayran bırakan Oriental Shorthair, badem şeklinde gözlere, üçgen bir kafa şekline, büyük kulaklara ve uzun, ince ve kaslı bir vücuda sahip. Tabii kocaman burnunu da unutmamak gerek. Oriental Shorthair, ilk olarak 1950 yılında İngiltere’de üretilerek bugünkü görünümüne kavuştu. Akrabaları ise, British Shorhair, Mavi Rus, Habeş ve Siyam kedisidir.
https://twitter.com/maniyerist/status/1209169009800863745
Oriental Shorthair özellikleri
Oriental Shorthair türü kediler, oldukça hareketli ve yüksek enerjiye sahip ince ve zariftir. Sahipleri ile güçlü bir bağ kurar. Bu nedenle çok sadık bir ev arkadaşı olur. Rutin bir hayattan ve düzenli beslenmekten hoşlanır. Son derece sosyaldir ve çevresindeki insanlarla sesli iletişim kurmayı çok sever. Evin içinde sahibini sürekli takip eder. Yalnız kalmaktan asla hoşlanmaz. Başka evcil hayvanlarla aynı ortamda bulundurulması daha mutlu olmasını sağlayacaktır. Sahibi ile özellikle hareket gerektiren oyunlar oynamaktan çok hoşlanır.
https://twitter.com/vasabijack/status/1153454185574273025
Oriental Shorthair kedisi ortalama 3 ile 5 kilo ağırlığa sahiptir. Aşırı kısa tüy yapısı ile kediye alerjisi olan bireyleri dahi rahatsız etmemektedir. Köpek kadar sadık bir kişiliğe sahiptir.
Oriental Shorthair bakımı
Oriental Shorthair cinsi kedinin tüylerinin sürekli taranması ve tırnaklarının düzenli olarak kesilmesi gerekiyor. Aktif bir kedi olduğu için evin içinde egzersiz yapabileceği kedi parkurları kurmanız, daha mutlu olmasını sağlayacaktır.Kulaklarının arada bir nemli bir bez ile silinmesi de kulak sağlığı açısından önemlidir.
Oriental Shorthair'in temel sağlık durumu
Oriental Shorthair oldukça sağlıklı bir kedi olsa da, bazı tipik hastalıklar görülebilir. Oriental Shorthair'de görülebilecek kalıtsal hastalıklar şöyle:
- Karaciğer amiloidozu
- Pika
- Progresif retinal atrofi bozukluğu
- Düz göğüs sendromu
Oriental Shorthair kedisinin ortalama yaşam süresi 12 ile 15 yıl arasında değişiyor. Oriental Shorthair kedisi sahiplenmeye karar verdiyseniz her daim kaliteli mama ile beslemeye ve düzenli aşı uygulamalarını yaptırmaya özen göstermeniz gerekmektedir. Yalnız yaşıyor veya yoğun bir çalışma temposuna sahipseniz, kedinize arkadaşlık edecek bir evcil hayvan daha edinmelisiniz. Aksi takdirde sizi göremediği için çok mutsuz olacaktır.