Magazin Laz Ziya'nın kızı İrem Betil'in yeni hayatı

Laz Ziya'nın kızı İrem Betil'in yeni hayatı

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Laz Ziya'nın kızı İrem Betil'in yeni hayatı

Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sı olarak tanınan ve 2011 yılında hayatını kaybeden İstemi Betil’in oyuncu kızı İrem Betil, tesettüre girme kararı aldı.

12 Mart 2020, Perşembe 14:10 Son Güncelleme:
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Betil, “Kapanma sürecimi yazdığım kitapla anlatacağım. Bundan sonra da türbanla oynayabileceğim tarihi dizilerde rol almak istiyorum” dedi. Oyuncu ayrıca Necati ve Raci Şaşmaz’a kırgın olduğunu belirtti:

Necati ve Raci Bey’e kırgınlıklarım var. Çünkü babamın cenazesine katılmadılar.


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