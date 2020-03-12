Betil, “Kapanma sürecimi yazdığım kitapla anlatacağım. Bundan sonra da türbanla oynayabileceğim tarihi dizilerde rol almak istiyorum” dedi. Oyuncu ayrıca Necati ve Raci Şaşmaz’a kırgın olduğunu belirtti:

Necati ve Raci Bey’e kırgınlıklarım var. Çünkü babamın cenazesine katılmadılar.







