Lazer teknolojisiyle hastalar 10 dakikalık bir operasyondan sonra çok daha konforlu bir yaşama kavuşabiliyor. Lazerle yüksek numaralı miyop ve hipermetrop hastaları bile gözlük ya da lens kullanamayacak hale gelebiliyor. Ünlü Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sinan Göker, lazer operasyonlarıyla ilgili merak edilenleri anlattı.

Lazer yöntemi kaç yıldır uygulanıyor?

Gözde lazer dünyada 28 yıldır, ülkemizde 26 yıldır uygulanıyor. Psikolojik sınır olan 20 yılı çoktan geride bıraktık. Türkiye lazerde ileri bir noktada, yıllarca Avrupa’dan çok sayıda doktor lazeri öğrenmek için bize geldi. Hatta lazeri dünyada ilk uygulayan Amerikalı doktor Stephen Trokel de gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Lazer ameliyatı riskli mi?

Gözü kaybetme, kör olma riski yok. Çünkü bu tedavi göz dışı bir ameliyat oluyor. Eğer gözü bir portakal olarak düşünürsek ameliyatı kabuk kısmına yapıyoruz, içine girmiyoruz. Hastalar 'Tamam kör olmuyoruz ama gözümüzde herhangi bir araz ya da problem kalabilir mi?' diye sorabiliyor. Lazer tedavisi deneyimli bir cerrah ve ileri teknoloji kullanılarak yapıldığı takdirde gözde ciddi kalıcı bir hasar olma ihtimali yok.

Lazerle hangi numaralar tedavi ediliyor?

Yeni olarak 8 numaraya kadar hipermetropları tedavi etmeye başladık. 4 numaranın üstünde olan yüksek hipermetroplar Avrupa’da lazerle tedavi edilmiyor. Dünyada da çok az klinikte uygulanıyor çünkü bu müdahale için deneyim ve özel lazer gerekiyor. Özellikle de 7 numaraya kadar olan hipermetrop astigmatlar düzeltilmesi en zor olanlar. Ülkemizde yüzde 90 başarı oranıyla düzeltebiliyoruz. 6 ile 10 numaralar arasında olan miyoplar yüzde 95 oranında sıfıra düşüyor. 6 numaraya kadar olan miyoplar yüzde 97 oranında sıfırlanıyor.

Astigmatların tümü (miyop astigmat, hipermetrop astigmat ve mixed astigmat) lazerle tedavi edilebiliyor.7 numaraya kadar olan hipermetroplarda 100 hastadan 95’inin gözlük kullanmasına gerek kalmıyor.

10 numara üzeri miyoplarda göz içi lensi uygulaması son yıllarda çok gelişti, daha emniyetli hale geldi. Göz içi lensini 25 numaraya kadar miyoplara ve 7 numara astigmatlara uygulayabiliyoruz. Görme keskinliğinde 20 puan artış sağlanabiliyor.

Lazer ameliyatlarda muayene nasıl yapılıyor?

Hasta lens kullanıyorsa, kullandığı lensin tipine göre 1 hafta önceden takmamasını istiyoruz. Lensler korneaya baskı yaptığı için ölçümler doğru çıkmayabiliyor. Bu da hem muayene sonucunu, hem de operasyonu etkiliyor. Lens kullanmıyorsa ve hasta aynı gün içerisinde operasyon olmayı planlıyorsa parfüm, krem, losyon gibi kozmetik ürünleri ve makyaj malzemelerinin kullanılmaması gerekiyor.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sinan Göker

Muayene süresi ne kadar?

3-4 saat sürüyor. Hastanın vaktini bu süreye göre ayarlamasında yarar var.

Lazer ameliyat süresi nedir?

Muayeneler ne kadar uzunsa, ameliyat da bir o kadar kısa sürüyor. Her iki gözün tedavisi yaklaşık 10 dakikada tamamlanıyor. Lazerle göz tedavilerinde ileri bir teknoloji kullanıldığı için operasyonlar bu kadar kısaldı. Yüksek teknolojiye en doğru veriyi girebilmek için muayeneler bu kadar uzun tutuluyor.

Lazer ameliyatta anestezi uygulanıyor mu?

Görme bozukluklarının lazerle tedavisinde genellikle damla şeklinde anestezi uygulanıyor. Damla anestezi dediğimiz ve iğne olmayan çok etkili bir damlayı 3 kere göze damlatıyoruz. Çok etkili bir anestezi türü olduğu için hasta hiçbir ağrı hissetmiyor. Hatta o damlayla katarakt ameliyatı bile yapılabiliyor. Operasyon sırasında hastayla konuşabiliyoruz. Panik atağı olan veya çok korkan hastalarda refraktif cerrahi için geliştirilmiş özel bir dilaltı sakinleştirici kullanıyoruz. Aşırı korkusu olan hastalar bile operasyon sürecini keyifli ve sohbet ederek geçirebiliyor.

İşlem sonrası hasta gözünü hareket ettirebilir mi?

Buna imkan yok çünkü ekartör takıyoruz. Göz uyuşuk olduğu için hasta ekartörü hissetmiyor, istese dahi gözünü kapatamıyor. Ayrıca lazer göze kilitlendiği için hasta gözünü oynatsa bile lazer onu takip ediyor ve problem çıkmıyor.

Ameliyat sonrası normal hayata dönüş

Lazerden sonra aynı gün hasta evine gidip dinleniyor. Ertesi gün uyanıp gözünü açtığında normal görüşüne kavuşuyor. Ertesi gün yapılan kontrolden sonra hasta günlük hayatına dönüyor.

Ameliyat sonrası hasta duş alabilir mi?

Evet, duş alıyor, işe gidiyor, arabasını, bilgisayarını kullanabiliyor.

Lazer ameliyat ikinci kez yapılabilir mi?

Çok nadir yüzde 1 olasılıkla oluşabilecek küçük komplikasyonlar ikinci bir müdahaleyle sorunsuz şekilde düzeltilebiliyor. Ama deneyimin ve ileri teknolojinin önemini tekrar vurgulamak isterim. Ayrıca gözde yüzde 3-5 ihtimalle bir numara kalırsa ya da sonradan numarada küçük bir artış olursa 6 aydan itibaren ikinci bir düzeltme tedavisi 10 yıl sonra bile yapabiliyoruz.

Lazer ameliyatı olan hasta ileride katarakt ameliyatı olabilir mi?

Geçmişte lazer ameliyatı olmuş bir hastada daha sonra katarakt oluşursa katarakt ameliyatı olmasında herhangi bir problem yok.

Lazer ameliyat kimlere uygulanmaz?

18 yaşından küçüklere

Gözü ileri derecede gözü kuru olanlara (uzun süre kontaktlenst kullanımından veya başka bir hastalıktan kaynaklanabilir)

Korneada keratakonus hastalığı veya bunun ön belirtileri varsa

Romatizmal hastalığı olanlara.

Lazer ameliyat hakkında doğru bilgiler

Lazerden sonra katarakt ameliyatı ya da gereken her türlü göz ameliyatı yapılabilir.

Diyabet ve glokomu olan hastalarda durum stabil ise lazer yapılabilir.

0,75-1,0 gibi numaralara kişinin ihtiyacı varsa lazer yapılabilir.

Katarakt ameliyatı olmuş kişilerde ameliyat sonrası ortaya çıkan numaralar lazerle düzeltilebilir.

Doğru teknik uygulandığı takdirde lazerden sonra kuruluk artmaz.

70-80 gibi ileri yaşlarda göz müsaitse lazer uygulanabilir.

Supracor yöntemiyle yakın gözlük tedavisinden sonra numaralarda geri dönüş olmaz.

Lastik tekniği nedir?

Lasik tekniği (korneadan flap kaldırılarak yapılan teknik)şu anda dünyada en çok kullanılan, kendini kanıtlamış olan tekniktir.

PRK ya da notouch denilen eski teknik ince kornealarda nadiren kullandığımız tekniktir. İyileşme süresi 1 haftadır ağrılıdır başarı yüzdesi düşüktür.

Smile denilen tekniği uygulamıyorum çünkü görüntü kalitesiyle ilgili problemler olmakta hipermetrop ve yakın tedavisi yapılamamaktadır.

Lasik tekniği wavefront denen halk arasında kartal göz olarak bilinen tekniği uygulayabildiğimiz iyileşmenin en hızlı olduğu başarı oranı en yüksek tekniktir.





x





İlgili Haberler Çocuklarda dijital göz yorgunluğu nasıl geçer?





Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.