Türkiye Le Mesurier'in düşme anı kameralarda

Le Mesurier'in düşme anı kameralarda

Türkiye

Le Mesurier'in düşme anı kameralarda

Karaköy'de ofisinin önünde ölü olarak bulunan İngiliz eski istihbarat subayı Le Mesurier'in düşme anı kameralara yansıdı.

12 Mart 2020, Perşembe 11:39 Son Güncelleme:
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İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in düşme anı kameralara yansıdı.

İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier Karaköy'deki ofisi önünde ölü olarak bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Le Mesurier'in savcılık, olay yeri inceleme verileri ve Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda olayın "yüksekten düşme" nedeniyle meydana gelen ölüm olduğuna karar verildi.

James Gustaf Edward Le Mesurier'in düşme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişi yoldan geçtikten sonra, Mesurier düşüyor.


DHA


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