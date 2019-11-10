League of Legends Worlds 2019 için final zamanı

League of Legends Worlds 2019 turnuvasında final zamanı geldi çattı. Finalde Çin Ligi'ni birinci bitiren ‘FPX’ takımı ile Avrupa’nın şampiyonu ‘G2 Esports’ takımı, dünyanın en iyisi olabilmek için mücadele edecek. Final maçı tüm dünyada YouTube ve Twitch'ten canlı takip edilebilecek.





13 bölgeden 24 takımlı uzun soluklu bir turnuva

Toplamda 40 gün süren büyük organizasyona, 13 bölgeden 24 takım katıldı. Ön eleme ve grup aşamalarından sonra sona kalan bu iki takım kupa için son bir kez daha mücadele edecekler.

Turnuva'nın şampiyonu yaklaşık olarak 1 milyon dolar para ödülünün de sahibi olacak. İkinci olan ekibe de 250 bin dolara yakın bir ödül verilecek. Turnuvada mücadele eden takımlara dağıtılan toplam para ödülü ise 2.5 milyon dolara yaklaşıyor.









Worlds 2019’da bir Türk takımı

Temsilcimiz Royal Youth, Worlds 2019’u 18. sırada tamamlayarak ön eleme aşamasında turnuvaya veda etmiş, sevenlerini üzmüştü.

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