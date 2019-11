League of Legends Worlds 2019 için final zamanı

League of Legends Worlds 2019 için final zamanı Youtube ve Twitch üzerinden canlı takip edebileceğiniz League of Legends Worlds 2019’un finalleri için açılış seramonisi saat 15.00’da başlayacak. League of Legends Worlds finalinde FPX’ ve ‘G2 Esports’ takımları karşılaşacak.