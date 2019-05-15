Leke yeni bölümünde neler oldu? Cem’in sırrı ne?

Leke dizisi dün akşam ekranlara gelen yeni bölümünde de izleyiciyi ekranlara kilitlemeyi başardı. Dün akşam yayınlanan yeni bölümünde Yasemin, Fischer'dan duyduklarıyla şoke olur. Aynı anlarda otele Cem ve Mehmet gelir. Yasemin, Cem'e yaşadıklarını anlatacak mı?

Yasemin, yaşadığı olaylardan sonra kendisini toparlar ve Serpil'den hesap sormaya gider. Bu sırada Birkan daha önce Serpil'in masasına koyduğu dinleme cihazıyla tüm konuşulanları duyar. Serpil, Yasemin'i durumdan habersiz olduğuna ikna etmeye çalışır. Yasemin ise Serpil'e inanır. Birkan, ablası Serpil'den Yasemin'e yaptıkları için hesap soracak mı?

YASEMİN SERPİL’DEN HESAP SORUYOR!

Mehmet'in, Yasemin ve Cem'in üzerine oynadığı oyun istediği şekilde ilerlemeye başlamıştır. Bu sırada Marin Marin'de yeni Ceo'nun açıklanacağı gün gelir.

Belkıs'ın şirketini araştıran Ekber, bulduğu bilgileri Cem'le paylaşır. Cem öğrendikleriyle annesine bir kez defa öfke duyar. Cem, annesi Belkıs'la yüzleşecek mi?

CEM VE ARDA’NIN SAKLADIKLARI BÜYÜK SIR NE?

Arda, annesi ve halasının üzerindeki baskıyla kendini ispatlamak için şirketine açılış partisi düzenlemeye karar verir. Parti organizasyonunu Hoyo'ya verir ve gecede Yasemin görev alır. Ferhan ve Cem'i açılışa davet eder. Yasemin'i tekne baskını gecesinden tanıyan Arda büyük bir oyun oynar. Davette, Arda, Cem ve Yasemin bir araya gelir. Cem, Yasemin'in yaşadıklarını öğrenecek mi?



