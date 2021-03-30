Magazin Lenf kanserine yakalanan Arif Güloğlu'ndan ilk açıklama

Lenf kanserine yakalanan Arif Güloğlu'ndan ilk açıklama

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Lenf kanserine yakalanan Arif Güloğlu'ndan ilk açıklama

Çok Güzel Hareketler 2'nin genç oyuncusu Arif Güloğlu, lenf kanserine yakalandı. Arif Güloğlu, sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

30 Mart 2021, Salı 10:45 Son Güncelleme:
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Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu, lenf kanserine yakalandı. 24 yaşındaki oyuncu Ankara'da tedavi görüyor. Ünlü oyuncudan hastalığıyla ilgili ilk açıklama geldi.

Arif Güloğlu "Kısa süre önce konulan lenfoma teşhisi sonrası tedavime başlandı. Bu süreci, doktorlarım, ailem, dostlarım ve BKM Mutfak ekibinin ilgi ve desteğiyle hızla atlatacağıma inanıyorum. Sevgi dolu dileklerinize çok teşekkür ederim. En kısa sürede yeniden, sağlıkla buluşmak üzere" dedi.

CEM YILMAZ'DAN DESTEK

Paylaşımı sonrası Arif Güloğlu'na "geçmiş olsun" mesajları yağarken, genç oyuncuya bir destek de Cem Yılmaz'dan geldi.

Ünlü komedyen, "Sevgili kardeşim bu zorlu macerada asla moralini bozma. En güzel şekilde sağlığına kavuşmanı diliyorum. İnanarak mücadeleni vereceğini biliyorum. Şimdiden geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

ARİF GÜLOĞLU KİMDİR?

Arif Güloğlu, 18 Eylül 1997 yılında Ankara’da dünyaya geldi. 1.73 boyunda, 69 kiloda olan Arif Güloğlu başak burcudur. Ankara’da çeşitli tiyatrolarda bir çok rol üstlendi ve buna İstanbul’da da devam etti. 19 yaşında İstanbul’a yerleşti. Eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Bir yandan da hayali olan oyunculuk için çabaladı ve 2018 yılında Çok Güzel Hareketler 2 ekibine dahil oldu ve hala orada yer almaktadır.

Çok Güzel Hareketler 2 kadrosuna 'çırak' olarak katılan Arif Güloğlu, özellikle Ankara tiplemeleri ile biliniyor. Altyapı tarafından hazırlanan skeçlerin neredeyse tamamında rol alan Güloğlu, en dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

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