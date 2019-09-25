ABD’li şarkıcı Lenny Kravitz hafta sonunda Los Angeles’ta konser vermişti. Lenny Kravitz önceki gün Twitter’a “Konserden sonra gözlüğümü kaybettim. Ailemin bir üyesinden bana kalan gözlüklerin manevi değeri çok fazla. Alan bana getirsin” yazdı.

55 yaşındaki şarkıcı, tweetinde gözlüğü ‘alan’ kişiye hiçbir soru sormayacağını da belirtti!

Lenny Kravitz yıllardır gözünden çıkarmadığı güneş gözlükleriyle adeta özdeşleşmişti. Şarkıcının tüm fotoğraflarında, konserlerinde ve hatta kliplerinde gözünde aynı gözlük vardı...