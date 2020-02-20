Onur Binay/posta.com.tr

Akıllı hoparlörler kendilerini piyasada çoktan kanıtladı. Dahili hoparlöre sahip daha pahalı akıllı ekranlar ise çok daha yavaş yayılıyor. Lenovo'nun Yoga Smart Tab yaklaşımı da sizlere bir açıdan mantıklı gelebilir. Cihaz, tipik bir tabletin avantajlarını akıllı ekranın avantajlarıyla birleştiriyor.

Tasarım

Lenovo, tasarım söz konusu olduğunda tanıdık yollar çiziyor. İlk bakışta ekranın ucundaki düğmeli stant kendine özgü tasarımı ve aynı zamanda pratikliği işaret ediyor. Zaten birkaç yoga modelinde kullanılmış ve daha sonra güçlü hoparlörlere ek olarak bir projektör içeriyordu. Yoga Tab 3 Pro modelini gözden geçirebilirsiniz. Mevcut modele, sıradan batarya gibi diğer teknolojilere ek olarak, katlanabilir bir stand ve iki adet güçlü hoparlör entegre edilmiş. Stand 180 derece yumuşak bir şekilde katlanabiliyor. Aynı zamanda tabletin neredeyse dikey olarak durmasını veya duvardaki bir çiviye veya çengelin üzerine asılmasını sağlayan konuma da oturmasını sağlıyor.

Ekran kenarındaki silindirik alan da kullanışlı. Bu sayede cihazı tek elinizle rahat bir şekilde dikey biçimde tutabilirsiniz. Sanki bir tarafı sarılmış dergi tutuyormuşsunuz gibi.

Üretici Lenovo, neredeyse tamamen plastik üzerinde metalden yapılmış katlanabilir stant kullanıyor olsa da, model hala oldukça yüksek kalitede görünüyor. Mat yumuşak dokunuşlu malzemeden yapılmış parlak Yoga yazıları da mevcut.

Tablet elden kaymıyor. Kasa parmak izi yapıyor mu derseniz hayır. Silindirik alan cihazın pürüzsüz yüzeylerde bile güvenli bir şekilde durmasını sağlıyor. Sadece ekranın etrafındaki nispeten geniş çerçeve, Yoga Smart Tab'ın oldukça uygun fiyatlı bir model olduğunu hissettirebilir.

Ekran

Lenovo Yoga Smart Tab'ın dokunmatik ekranı çapraz olarak 10,1 inç boyutunda ve 1920 × 1200 piksel çözünürlüğünde. Artık daha yüksek çözünürlüğe sahip tabletler olmasına rağmen, bu günlük hayatta sizin için yeterli. En azından bu Yoga cihazıyla bulanık oynatma izlenimi yok. Kontrast ve maksimum parlaklık iyi, testte yaklaşık 300 cd / m2'lik bir parlaklık ölçtüm.

Görüntüleme açısı kararlılığı çok iyi olduğundan, parlak ortamlarda bile okunabilirlikle ilgili herhangi bir sorun yaşamadım. Güneş ışığına bağlı olarak tipik karartmanın yanı sıra, görüş açılarında bir değişiklik olmadı.

Kamera

Tabletler söz konusu olduğunda, ana kameralar genelde dekoratif aksesuarlardır, ön kamera ise daha önemlidir. Burada ana kamera 8 megapiksel ile fotoğraf çekerken, ön kamera sadece 5 megapiksel ile görev yapıyor. Ancak kaliteleri gayet iyi. Ana kamera bir tablet için uygun ama özellikle görüntü keskinliği açısından ön kameraya ayak uyduramıyor. Görüntü paraziti de gözle görülür şekilde daha belirgin, bu yüzden HDR işlevine sahip ana kamera daha iyi görüntü dinamiği sağlayan puanlar alıyor.

Kameralarda çok fazla ayar seçeneği yok. Kaydın yerini belirlemek, deklanşör, zamanlayıcı vs. FHD kalitede videolar çekebilirsiniz ama ana kamerayla hiç video kaydetmek aklıma gelmedi. Ön kamera 720p'de çalışıyor. Kalite görüntülü sohbetler için uygun. Buradaki en büyük sorun muhtemelen görüntü dinamikleri için HDR eksikliği.

Performans

Yoga Smart Tab'ın iki sürümü vardır: daha ucuz sürüm 3 GB RAM ve 32 GB dahili bellekle, diğeri 4 GB RAM ve 64 GB genişletilebilir dahili bellekle birlikte geliyor. İşlemci ise ikisinde de sekiz çekirdekli Snapdragon 439. Bizim test ettiğimiz model ise üst seviye olanı

Cihaz genel olarak size yeterli performans sağlayabiliyor. Ancak kendisini özel bir performans canavarı olarak sunamayız, çünkü içinde orta seviye bir yonga seti var. Günlük kullanımda pek çok senaryo için sunulan güç yeterli. Zaman zaman kısa donmalar olsa da cihaz kendini hemen topluyor.

Oyun oynayabilirsiniz, ancak zorlu oyunlarda kasılmalar yaşanabilir. Bu nedenle grafik ayarlarını düşürmeniz gerekebilir. Düşük kare hızı nedeniyle yoğun oyunlar için pek elverişli değil. Sağlam oyuncular bundan mutsuz olsa da sıradan oyuncular için durum daha kolay.

Ses konusunda ise her iki tarafı da mutlu edebilir. Çünkü geniş ve aralıklı yerleşimleri nedeniyle stereo efekti üreten güçlü hoparlör çiftinden yararlanıyor.

RAM, çoklu görevlerin üstesinden gelebiliyor. Hız, iki uygulamanın aynı anda açılmasına izin veren ve görev çubuğunda hızlı erişim ve diğer yararlı işlevleri sağlayan üretkenlik modunda açıkça görülebilir. USB-OTG sayesinde, Smart Tab bir fare kullanarak bile çalıştırılabiliyor ve ardından bir Bluetooth klavye ile birlikte neredeyse PC haline gelebiliyor. Tablette özel bir çocuk modu da var.

Yoga, Google Home ile birlikte, akıllı ev bileşenleri için bir kontrol merkezi olarak da işlev görebiliyor. Şöyle ki cihaz, Google Assistant Ambient Mode desteğiyle beraber dilerseniz etkileyici bir dijital çerçeveye dönüşebiliyor. Akıllı ekran gibi farklı tarzlarda resimler sunan dijital bir resim çerçevesi olabilir.

Tableti kullanmadığınız zamanlarda Ambient Mode’u aktif hale getirerek Google Photos hesabınızdaki fotoğrafların otomatik olarak ekranınızda dönmesini sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda takvim bilgisi, bildirimler, hava durumu, müzik kontrolleri, akıllı ev aletlerinin kontrolü ve hatırlatıcılar da Ambient Mode ile ekranda yer alıyor. Bu, tabletin tabanı katlanmış veya şarja bağlı olduğunda otomatik olarak çalışabiliyor.

Bu arada Yoga, Android 9 ile çalışıyor ve göze batmayan bir kullanıcı ara yüzü mevcut. Parmak izi sensörü yok, ancak ön kamera kullanılarak iyi ışıkta yüz tanıma ile güvenilir bir şekilde kilidi açabilirsiniz.

Yoga Smart Tab'ın pili 7000 mAh ve günlük hayatta oldukça güçlü. PCmark pil testinde, cihaz 10 saatlik sonuç elde etti. Büyük ekranı göz önüne alındığında, sonuç gayet iyi.

Kısaca cihaz, Yoga dizüstü modellerinden ilham alırken, kendi standını da beraberinde getiriyor. Stant sayesinde tableti masa üzerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz gibi aynı zamanda bir noktaya asmanız da mümkün oluyor. Tabletin tek tarafı, tutuşu kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanıyor. Hoparlörler bu noktada konumlanırken, tablet de dikey, yatay, stantlı ve asılı şekilde dört farklı pozisyona getirilebiliyor. Teknik olarak ise Lenovo Yoga Smart Tab gerçekten vurucu bir özellik sunmuyor. Tablet ve akıllı ekran olarak kullanıldığında iş görüyor. Saf işlem gücü açısından üreticinin diğer modellerine de bakabilirsiniz.

Artıları

Uzun süre elde tutmak için rahat

Yerleşik stant

Stereo hoparlörler





Eksileri

Ekran 1080p

Zayıf işlemci





Lenovo Yoga Smart Tab YT-X705F





İşlemci: Qualcomm Snapdargon 439

Grafik birimi: Qualcomm Adreno 505

RAM: 4096 MB, DDR3

Ekran: 10,1 inç 16:10, 1920 x 1200 piksel 224 PPI, IPS

Depolama alanı: 64 GB

Bağlantılar: USB C, 3,5 mm kulaklık jakı, microSD (FAT, FAT32, exFAT, 256 GB'a kadar)

Boyut: 23 x 242 x 166mm

Pil: 27 Wh, 7000 mAh Lityum-Polimer

İşletim sistemi: Android 9.0 Pie

Birincil kamera: 8 MP otomatik odaklama,

İkincil kamera: 5 MP sabit odaklama

Hoparlörler: 2x2 Watt JBL hoparlörler,

Ağırlık: 580 gram

Fiyat: 250 dolar