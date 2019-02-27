Lerzan Mutlu ile Pınar Eliçe barıştı!

Pınar Eliçe dün '2. Sayfa' programına konuk olmuş ve yıllar önce bir kanalda yaptığı programının Lerzan Mutlu tarafından sonlandırıldığını söylemişti.

Bir insanın ekmeğiyle oynamanın çok kötü bir şey olduğunu ve yaşananlar yüzünden Lerzan Mutlu'ya kırgın olduğunu söyleyen Pınar Eliçe'nin bu açıklamaları dün magazin gündemine damga vurmuştu.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Pınar Eliçe: Lerzan Mutlu, programımın bitmesine sebep oldu

'PINAR'DAN ÖZÜR DİLİYORUM'

Pınar Eliçe'nin bu açıklamalarının ardından bugün aynı programa konuk olan Lerzan Mutlu, canlı yayında Eliçe'den özür diledi.

İşte Lerzan Mutlu'nun açıklamaları:

* Yaralandığım yerden kimseyi yaralamam. Asla anlatılan gibi değil. Ona sahne hayatında başarılar diliyorum. hiçbir kırgınlığım yok. Hiçbir konuyu bütüyüp, uzatıp magazine malzeme olmak istemiyorum.

* Acısını bildiğiniz hiçbir acıyı başkasına yaşatmazsın eğer insansan...

* Bana 'Hanımefendi seni istemedi' dediler. Birçok kez kendisinin programının başlayacağını da anons ettim. Kendisine hiçbir kırgınlıüğım, kızgınlığım yada bu konuşmalarından dolayı öfkem de yok.

* Gelmeyen kimsenin kalmadığı çok kaliteli bir program yaptım. Kalbini bilmeden kırdıysam Pınar'dan gerçekten özür diliyorum.

* Bir gün aramızda bir ağız dalaşı oldu. Benim çocuğum yok, annem en kıymetlim. Anneme söylenen herhangi bir kelime bana en büyük hakaretten daha acı geliyor. Beni korumak adına annem bir şey sordu. Ona laf geldi. Çıktım yönetime dedim ki 'ben gitmek istiyorum' ama reytingim çok iyiydi. O dönem kanalın yerini bilmeyenler bana konuk geliyordu. 'Ben gitmek istiyorum' dedim, onlar da seçimlerini yaptılar.

'ANNEM SÖZ KONUSU OLUNCA ÇILDIRIYORUM'

* Ben hiçbir zaman yaraladığı yerden yaralayan bir kadın olmadım, olmayacağım.

* Onun kulisine gitmedim. O tekme atarak benim kulisimin kapısını açtı.

* Ben şiddetin her türlüsüne karşıyım. Bir şeyin durup dururken çığrığından çıkması için akıl sağlığınızın çığrığından çıkması lazım.

* Benin annem işin içine girince ben çıldırıyorum. Bülent Ersoy ile yıllardır süren davamın sebebi de annem. Ona bir şey söylenince bende film kopuyor. Bilerek hiç kimseyi kırmadım.

* Geçmişten annemin aldığı kürkler var, onları atmıyorum ama yeni kürk almıyorum. Hayvanların nasıl katledildiğini bildiğim için almıyorum...

PINAR ELİÇE CANLI YAYINA TELEFONLA BAĞLANDI!

İkili arasında şu diyalog yaşandı:

Pınar Eliçe: Bana kanal yönetimi tarafından söylenen şuydu: 'Lerzan istemiyor'

Lerzan Mutlu: Yönetime gittim ve ben gitmek istiyorum beni azat edin dedim seni bilmeden kırdıysam özür dilerim ama inan bana bilerek kimsenin kalbini kıracak biri değilim.

Pınar Eliçe: Senin ne kadar pozitif, Allah inancı olan ve iyi bir kadın olduğunu ortak arkadaşlarımızdan duydum, ancak ben de yaşadıklarım üzerinden hareket ediyorum.

Lerzan Mutlu: Yaralandığım yerden kimseyi yaralamak istemem, yastığa başımı koyduğumda çok rahat uyuyan bir insanım seni bilerek kırmak ve üzmek gibi bir niyetim olamaz yolun o kadar açık olsun ki… İnşallah biz de her gün seni izlemeye gelelim.

Pınar Eliçe: Ben de senin iyi olmanı isterim… Geçmişte ne olduysa oldu yanlış anlaşılmalar.

Lerzan Mutlu: Sen de kötü kalpli bir kadın değilsin, keşke karşı karşıya gelseydik seni kırdıysam binlerce kez özür dilerim

Pınar Eliçe: Sana küskünlüğüm de yok sana merhabamı yine derim, sen benim kocamı almamışsın ben senin kocanı almamışım! Senin bu olgunluğuna teşekkür ediyorum bu çok iyi oldu çünkü ben küslüklerle yürüyen bir insan değilim.

Lerzan Mutlu: Hiçbir şey insan kalbinden daha önemli değil… Ölümün olduğu bir dünyada çok da fazla küs kalmamak gerekiyor. Bu konu içimin rahat olduğu bir konuydu bir yere çıktığında da söz veriyorum seni izlemeye geleceğim

Pınar Eliçe: Bu konuyu netleştirmemiz çok iyi oldu. Birlik olalım, güzellik olsun, karşılaştığımız yerlerde selamımızı esirgemeyelim.



