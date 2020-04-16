Levent Dörter: Dilan ile ayrı düştük

İbrahim Tatlıses’ın kızı Dilan ile 4 yıllık aşkı Levent Dörter’in corona virüs testleri pozitif çıkınca, hastaneye yatmışlardı. Geçtiğimiz günlerde taburcu olan Levent Dörter, Fulya’daki evinin camından röportaj verdi.

'Sevgilimi çok özledim'

“Hastalık bana nasıl bulaştı, anlamadım. 7 gün hastanede yattım. Psikolojim biraz yıprandı. Şükür şimdi iyiyim. Karantina devam ediyor. Ama yalnızlık zor. Dilan ile ayrı düştük! Mecburen kendi evinde tedavi görüyor. Sevgilimi çok özledim” dedi.





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