Levent Dörter: Dilan ile ayrı düştük
Dilan Çıtak ile 4 yıllık aşkı Levent Dörter ayrı düştü. Camdan röportaj veren Dörter, üç gün daha karantinada kalacağını söyledi. Ali KESER / POSTA
16 Nisan 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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İbrahim Tatlıses’ın kızı Dilan ile 4 yıllık aşkı Levent Dörter’in corona virüs testleri pozitif çıkınca, hastaneye yatmışlardı. Geçtiğimiz günlerde taburcu olan Levent Dörter, Fulya’daki evinin camından röportaj verdi.
'Sevgilimi çok özledim'
“Hastalık bana nasıl bulaştı, anlamadım. 7 gün hastanede yattım. Psikolojim biraz yıprandı. Şükür şimdi iyiyim. Karantina devam ediyor. Ama yalnızlık zor. Dilan ile ayrı düştük! Mecburen kendi evinde tedavi görüyor. Sevgilimi çok özledim” dedi.